Porozumienie o budżecie oraz sankcjach wobec Rosji i Turcji na szczycie Rady Europejskiej Alert

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Szczyt Rady Europejskiej zakończył się przyjęciem budżetu, który pozwoli transformować energetykę oraz przedłużeniem sankcji wobec Rosji i poszerzeniem tych wobec Turcji.

Porozumienie dotyczy między innymi wieloletnich ram finansowych oraz Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, które mają umożliwić wydatki, m.in. na realizację Europejskiego Zielonego Ładu zakładającego dekarbonizację poprzez transformację gospodarczą, w tym energetyki. To dobre wieści dla Polski, która może dzięki temu otrzymać cztery miliardy euro, czyli 16 mld złotych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na przemiany regionów pogórniczych oraz kolejne środki z innych funduszy.

Państwa unijne doszły także do porozumienia o przedłużeniu sankcji wobec Rosji za nielegalną okupację ukraińskiego Krymu oraz agresję na wschodzie Ukrainy. Sankcje uderzają w sektor finansowy, obronny i energetyczny Rosji, ograniczając możliwość współpracy firm rosyjskich w energetyce z Europejczykami oraz ich dostęp do technologii niezbędnych do rozwoju wydobycia węglowodorów.

Przywódcy krajów europejskich zdecydowali również o poszerzeniu sankcji wobec Turcji za nielegalne poszukiwania węglowodorów na Morzu Śródziemnym na wodach greckich. Czarna lista ludzi związanych z tym procederem zostanie poszerzona. Znajdowali się na niej menadżerowie firmy naftowej TPAO, ale liderzy Unii Europejskiej nie podali kogo do niej dopiszą.

Wojciech Jakóbik