Putin oskarża Ukrainę o szantaż gazowy i uznaje niepodległości marionetkowych republik Alert

Przemówienie Władimira Putina. Fot. YouTube.

Prezydent Federacji Rosyjskiej oskarżył Ukrainę o „szantażowanie z użyciem przesyłu gazu” oraz jego podkradanie. Zrobił to przy okazji orędzia do Rosjan w którym tłumaczył, dlaczego jego kraj uzna marionetkowe republiki na wschodzie terytorium ukraińskiego znajdującego się pod kontrolą sił rosyjskich.

W rzeczywistości Ukraina pozostaje krajem przesyłowym i udostępnia gazociągi Gazpromowi, ale ten ogranicza dostawy do Europy. Planował porzucić szlak ukraiński w 2019 roku, ale w toku negocjacji Komisja Europejska-Ukraina-Rosja podpisał umowę przesyłową do końca 2024 roku zobowiązującą go do opłacania dostępu do określonych przepustowości.

Ceny energii wzrosły wielokrotnie, niektórzy ludzie nie mają pieniędzy na rachunki. Dlaczego to się stało? Odpowiedź jest jasna. Ukraińcy zmarnowali wszystko to, co odziedziczyli po imperium, po Związku Sowieckim, zostało rozkradzione – powiedział Putin w odniesieniu do sektora energetycznego i innych strategicznych działów gospodarki. Siły prorosyjskie na Ukrainie używały w przeszłości argumentu wysokich cen energii oraz gazu w celu promocji ponownego zbliżenia z Rosją.

Prezydent Rosji powiedział, że uznał niepodległość marionetkowych republik na wschodzie Ukrainy stosownym dekretem.

Wojciech Jakóbik