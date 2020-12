Rada Europejska za prawem klimatycznym. Szybsza redukcja emisji CO2 może stać się prawem Alert

Rada Europejska zgodziła się odnośnie do generalnego podejścia do propozycji wprowadzenia prawa klimatycznego oraz podniesionego celu redukcji emisji CO2.

Rada informuje na stronie internetowej o porozumieniu państw członkowskich w sprawie prawa klimatycznego, w tym nowego celu redukcji emisji CO2 o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem zgodnie z wytycznymi Rady ze szczytu 10-11 grudnia 2020 roku. Dzięki temu prezydencja unijna obejmowana do końca roku przez Niemców ma mandat do dalszych dyskusji z Parlamentem Europejskim oraz Komisją o propozycji prawa klimatycznego.

Prawo klimatyczne przenosi do regulacji unijnych cel redukcji emisji CO2, który staje się w ten sposób prawem. Potrzebne jest jeszcze porozumienie polityczne instytucji unijnych w tej sprawie.

Rada Europejska/Wojciech Jakóbik