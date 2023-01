Rekordy OZE są coraz trudniejsze do ogarnięcia Atom

Piętnastego stycznia Odnawialne Źródła Energii w Polsce zapewniły około 7,5 GW mocy zbliżając się do rekordowych 7,8 GW zanotowanych wiosną 2022 roku. Kolejne rekordy źródeł odnawialnych towarzyszą problemom operatora ze stabilizacją systemu, które będą trwać do powstania elektrowni jądrowych i sezonowych magazynów energii.

Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Rekordowa podaż OZE powinna cieszyć odbiorców, którzy teoretycznie mogą liczyć na niższe ceny giełdowe, ale jest także wyzwaniem dla operatora w sytuacji, gdy nie może pozbyć się nadwyżek

Warto przypomnieć, że znaczne wytwarzanie OZE w Święta Bożego Narodzenia skłoniło operatora Polskie Sieci Elektroenergetyczne do wymuszenia redukcji generacji wiatrowej o 400-800 MW. Podobne wymuszenie zostało zastosowane na Sylwestra. Celem było utrzymanie zdolności regulacyjnych, bo w innym wypadku doszłoby do zaburzenia częstotliwości systemu ustalonej na 50 Hz oraz przerw dostaw energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne tłumaczą, że integracja coraz większej mocy źródeł odnawialnych będzie możliwa dzięki energetyce jądrowej. – Będziemy mieć potencjału OZE tyle, ile będziemy mogli zorganizować sezonowych magazynów energii dla OZE, uzupełniając je atomem – tłumaczył wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Włodzimierz Mucha podczas konferencji „Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski”.

Według danych Polskiej Grupy Energetycznej polskie spółki energetyczne zamierzają zainwestować 130 mld złotych do 2030 roku w rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Wśród najważniejszych programów inwestycyjnych ta spółka wymienia między innymi wymianę przestarzałych liczników na nowoczesne liczniki do zdalnego odczytu, kablowanie sieci, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, informatyzację i automatykę. Zdaniem prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego tylko nowoczesna dystrybucja zapewni bezpieczeństwo energetyczne i obniży koszty, pozwoli wykorzystać dynamicznie rozwijający się rynek OZE.Mają także powstawać sezonowe magazyny energii. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada zaś budowę 6-9 GW energetyki tego typu do 2043 roku z pierwszym reaktorem w 2033 roku.

BiznesAlert.pl cytował PSE, które tłumaczyło ograniczoną możliwość plasowania nadwyżek mocy za granicą, na przykład w Niemczech czy na Słowacji, kiedy tam także jest niższe zapotrzebowanie, jak w okresie świątecznym. Docelowe rozwiązanie to własne moce rezerwowe oraz rozwój sieci przesyłowej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Senat/Wojciech Jakóbik