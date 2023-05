Nowe sankcje na Przyjaźń wracają za sprawą Polski i Niemiec Alert

Północna nitka Ropociągu Przyjaźń może zostać pozbawiona wyłączenia z sankcji na dostawy ropy rosyjskiej za sprawą porozumienia Polski oraz Niemiec w ramach jedenastego pakietu sankcji unijnych.

Polska, Unia Europejska. Fot. Stałe Przedstawicielstwo RP w Unii Europejskiej.

Szkic jedenastego pakietu sankcji unijnych za inwazję Rosji na Ukrainie zawiera między innymi usunięcie wyłączenia spod embargo na dostawy ropy rosyjskiej nitki północnej Ropociągu Przyjaźń ciągnącej się z Rosji, przez Białoruś, do Polski i Niemiec. Wyłączenie miało służyć dostawom do Niemiec. Przyjaźń jest wykorzystywana do odbioru ropy rozliczanej jako kazachskie KEBCO. Polska podnosiła, że fizycznie może to być dalej ropa rosyjska REBCO, a rosyjski operator Transnieft zarabia na opłatach tranzytowych opłacanych przez KazTransOil.

Jedenasty pakiet sankcji unijnych ma uszczelniać istniejące obostrzenia. Polska oraz kraje bałtyckie domagają się także nowych w sektorze jądrowym, gazowym, naftowym, bankowym oraz na rynku diamentów. To między innymi wprowadzenie sankcji wobec podmiotów wykorzystujących flotę widmo tankowców do szmuglowania ropy rosyjskiej, o czym pisał BiznesAlert.pl. Nasz portal jako pierwszy informował o sankcjach wobec północnej nitki Ropociągu Przyjaźń będących tematem rozmów od jesieni 2022 roku.

Wojciech Jakóbik