Rozmowy PGE ze związkami o NABE odbywają się „w atmosferze wzajemnego zrozumienia” Alert

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski poczas konferencji wynikowej. Fot. Jędrzej Stachura

– Notyfikacji Komisji Europejskiej podlega cała koncepcja wydzielenia aktywów węglowych. Jest to połączone z transformacją górnictwa. Komisja zadaje szereg pytań, możemy się jedynie domyślać czego one dotyczą, ponieważ wymiana informacji z ministerstwem aktywów państwowych jest poufna. Dialog jest zaawansowany, odbywa się w atmosferze wzajemnego zrozumienia – mówił prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podczas konferencji wynikowej.

– Na pięć lat mamy pewność, że będziemy mieć rynek mocy dla węgla, zobaczymy co dalej. Polska musi być suwerenna energetycznie, nie możemy dopuścić do tego, by aktywa węglowe zostały zamknięte, bo nie będziemy mieli energii. Nie da się w ciągu kilku lat przeprowadzić transformacji energetycznej w sposób taki, w jaki wyobrażają to sobie niektórzy politycy z Komisji Europejskiej – podkreśla prezes Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski jest przekonany, że Polska spotka się ze zrozumieniem ze strony Komisji Europejskiej. – Wiceprzewodniczący Timmermans rozumie specyfikę Polski, jesteśmy unikatowym krajem. Jeśli chcemy przejść na gaz, musimy mieć możliwość otrzymywania wsparcia dla źródeł gazowych. Drugą kwestią jest dialog ze stroną społeczną. Cieszy nas, że po pierwszym szoku, ale dzisiaj po długich dyskusjach nikt nie ma wątpliwości, że transformacja jest konieczna, a Polska Grupa Energetyczna idzie w jedynym możliwym kierunku, który pozwoli na dalszy rozwój grupy. Dialog jest zaawansowany, odbywa się w atmosferze wzajemnego zrozumienia – zaznaczył.

Michał Perzyński