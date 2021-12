Rząd Niemiec chce, by cena minimalna uprawnień do emisji CO2 wynosiła 60 euro za tonę Alert

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Patrick Greichen, sekretarz stanu w niemieckim ministerstwie klimatu i gospodarki, powiedział w Parlamencie Europejskim, że nowy rząd koalicji świateł drogowych SPD-Zieloni-FDP popiera pomysł, by ceny uprawnień do emisji CO2 kosztowały co najmniej 60 euro za tonę.

– Czekamy na prezydencję francuską w Radzie Unii Europejskiej, która pchnie dalej propozycje w ramach pakietu Fit For 55, i będzie w tym kontekście wiarygodnym partnerem – powiedział Greichen podczas posiedzenia komisji ds. środowiska w Parlamencie Europejskim. Dodał on, że rząd Niemiec popiera postulat, by ustalić cenę minimalną emisji CO2 w ramach systemu EU ETS na poziomie 60 euro za tonę.

Przedstawiciel niemieckiego ministerstwa gospodarki dodał również, że Berlin popiera wprowadzenie CBAM, zaznaczył jednak, że musi się to odbyć w zgodzie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WHO).

