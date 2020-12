Nowa technologia ma zabezpieczyć łopaty turbin wiatrowych PGE Energia Odnawialna Alert

Farma wiatrowa. Fot.: Polska Grupa Energetyczna

Łopaty turbin wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna będą zabezpieczone przez osłony poliuretanowe. PGE uważa, że to rozwiązanie zminimalizuje zużycie łopat. Ma to także wydłużyć ich żywotność oraz przyczynić się do znacznego ograniczenia liczby napraw.

Zużycie a żywotność

Polska Grupa Energetyczna pierwszej kolejności osłony poliuretanowe zostaną zainstalowane przez techników PGE Energia Odnawialna na 6 turbinach znajdujących się na Farmie Wiatrowej Galicja na Podkarpaciu i 9 turbinach pracujących na Farmie Wiatrowej Karwice w województwie zachodniopomorskim.- Ich zadaniem będzie ochrona krawędzi natarcia łopat, które podczas bieżącej eksploatacji są najbardziej narażone m.in. na erozję, spowodowaną działaniem kropli deszczu, gradu oraz cząstek pyłu i piasku, znajdujących się w powietrzu. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczone zostaną koszty związane z naprawą oraz wyłączeniem serwisowanych turbin wiatrowych – wyjaśnia PGE.

Każda łopata zostanie zabezpieczona dziesięcioma dostosowanymi do jej kształtu sekcjami osłon o długości około jednego metra. – Zastosowane rozwiązanie charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na starzenie, ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu mogą pracować bez uszkodzeń przez cały okres pracy turbiny – wyjaśnia koncern.

– Osłony chroniące łopaty turbin to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które wprowadzamy na naszych farmach wiatrowych. W tym roku zainwestowaliśmy m.in. w zakup pierwszej w Polsce platformy serwisowej umożliwiającej przeprowadzenie prac na wysokości nawet w nocy, podczas deszczu i przy niskich temperaturach. Dodatkowo kupiliśmy zdalnie sterowane łaziki, które uzupełnią pracę dronów podczas monitoringu wiatraków oraz wypożyczyliśmy ultranowoczesny minidźwig do prac serwisowych – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 683,160 MW.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki