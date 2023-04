TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Energetyka

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (3-7.04.2023).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jakóbik: Arabia pomaga Rosji w OPEC+ uderzyć w Zachód i Polskę (ANALIZA)

– Arabia Saudyjska będąca źródłem największej części dostaw ropy do Polski rzuca koło ratunkowe Rosji poprzez kolejne cięcia wydobycia w ramach porozumienia naftowego OPEC+. Te uderzą w Polskę droższym paliwem windującym inflację – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Jak lepiej chronić gazoport i nie zniszczyć turystyki Świnoujścia (FELIETON)

Ustawa o bezpieczeństwie morskim pozwala zakazać przebywania do 200 m od polskiego gazoportu. Jest sposób na ochronę tej infrastruktury krytycznej i ocalenie turystyki, ale wszystko zależy od urzędników – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Buzek: Rozporządzenie metanowe w obecnym kształcie to porażka rządu (ROZMOWA)

– Rząd wprost przyznaje, że potrzebujemy limitu emisji metanu aż 8 ton, aby – tu cytuję – „nie doprowadzić do załamania sektora górniczego, jak i nie doprowadzić do niedoborów paliwa grzewczego dla tysięcy odbiorców”. To zdanie jest przyznaniem się rządu do pełnej porażki w negocjacjach rozporządzenia metanowego – ocenia prof. Jerzy Buzek, były premier, a obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.

4. Perzyński: Najnowszy chiński pociąg to rewolucja transportu miejskiego

– Chińskie metropolie rozwijają się w bardzo szybkim tempie i przyciągają coraz więcej ludzi w poszukiwaniu pracy. Niestety azjatyckie miasta uchodzą za jedne z najbardziej zakorkowanych na świecie, ale lokalne samorządy nie są w stanie cały czas rozszerzać sieci metra. Jednak istnieje szansa, że najnowsze rozwiązanie z Państwa Środka zrewolucjonizuje transport miejski – pisze Jacek Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Siemieniuk: Rheinmetall otwiera zaplecze serwisowe w Rumunii. Czemu nie w Polsce?

Polska ma sprawdzone procedury oraz trasy przewozu sprzętu, tak aby były dostarczone bezpiecznie. Dodatkowo jest dobrze zaznajomiona z niemieckim sprzętem, poprzez wieloletnie użytkowanie czołgów Leopard 2. Dlaczego więc baza Rheinmetall nie powstała w Polsce? – zastanawia się Bartosz Siemieniuk, współpracownik BiznesAlert.pl.