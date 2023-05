TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Energetyka

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (8-12.05.2023).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jakóbik: Jeśli Rosja zaatakuje energetykę, Polska i Zachód odpowiedzą siłą

– Polska przyjęła prawo pozwalające zatopić statek, okręt lub jednostkę pływającą, która zagrozi Baltic Pipe oraz innej infrastrukturze krytycznej na Bałtyku. Jeśli Rosja zaatakuje energetykę Zachodu, ten odpowie siłą – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Lech: Katastrofalne błędy strategiczne Gazpromu

Oto krótka lekcja pod tytułem – jak nie prowadzić interesów. Rosyjski przemysł gazowy a dokładniej Gazprom boryka się obecnie z problemami związanymi z utratą rynku europejskiego. Doprowadziło to do spadku produkcji do najniższego poziomu od czasów Związku Sowieckiego – pisze Mateusz Lech znany też jako Pan Zen w BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Dzień Zwycięstwa pod znakiem implozji energetycznej Rosji (ANALIZA)

Dziewiąty maja jest obchodzony w Rosji jako święto zwycięstwa Związku Sowieckiego nad Niemcami hitlerowskimi i podporządkowania Sowietom Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku upływa jednak pod znakiem implozji rosyjskiego petrostate i erozji wpływów fundowanych węglowodorami – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Winiarski: Wuj Sam inwestuje w atom

– W przeciwieństwie do Niemiec, Stany Zjednoczone wraz z takimi krajami jak m.in. Polska i Finlandia, inwestują w energię jądrową. Za oceanem zdają sobie sprawę, że elektrownie jądrowe będą ważnym czynnikiem decydującym o pomyślnej transformacji energetycznej na świecie – pisze Tomasz Winiarski, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Przybyszewski: Gra w statki Iranu i USA

– Irańska odpowiedź na przekierowanie tankowca Suez Rajan do USA była zaplanowana i wyrachowana, ale wniosła niewiele poza zachowaniem twarzy. To odwet strony słabszej, która liczy na wsparcie ze strony swoich partnerów: Rosji i Chin – pisze Łukasz Przybyszewski, prezes Abhaseed Foundation Fund i analityk NaviRisk.