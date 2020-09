TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (31.08-04.09.2020).

1. Buzek: Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że Polska stoi w miejscu (ROZMOWA)

– Jeśli jest się czego obawiać, to nie tego, że Zielony Ład przyśpiesza, ale tego, że Polska, zupełnie osamotniona, tkwi w miejscu – ocenia prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie Poseł do PE z Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

2. Jakóbik: Trwa blitzkrieg o Nord Stream 2

Spór o Nord Stream 2 zbliża się do kulminacji w przeddzień możliwego rozpoczęcia prac na ostatnim odcinku budowy kontrowersyjnego projektu. Jeżeli przeciwnikom nie uda się zablokować budowy, mogą uniemożliwić dostawy gazu, a są coraz lepiej słyszalni na Zachodzie – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Timmermans: Transformacja energetyczna to nie ideologia, tylko kierunek, w którym idzie świat

– Już 10 miesięcy minęło, odkąd zaprezentowaliśmy Europejski Zielony Ład. Jest to zobowiązanie, by to była społecznie sprawiedliwa transformacja. Nie może ona się odbyć bez akceptacji mieszkańców. Chcemy być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, dlatego Europa jest najlepszym miejscem dla zrównoważonego biznesu na świecie – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020.