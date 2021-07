Ruszel: Transformacja energetyczna to nowa rzeczywistość. Musimy o niej rozmawiać (ROZMOWA) Energetyka

Fot. Mariusz Ruszel. Grafika: Gabriela Cydejko.

VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, której partnerami strategicznymi są ML System oraz Polska Grupa Energetyczna, odbędzie się 13-14 września 2021 roku w Politechnice Rzeszowskiej. – Chcemy pokazać transformację z perspektywy elektroenergetyki, gazownictwa, i włączyć w nią temat surowców ziem rzadkich i dostępu do wody, ponieważ tematy te są dość często pomijane w dyskusjach eksperckich – zapowiada dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Zbliża się VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Jakie będą najważniejsze jej tematy z punktu widzenia ostatnich wydarzeń w polskiej energetyce?

Dr hab. Mariusz Ruszel: Przede wszystkim będziemy chcieli popatrzeć na transformację energetyczną, ale z perspektywy potencjalnych pułapek, zagrożeń i szans, jakie z niej wynikają. Podczas konferencji odbędzie się panel dotyczący energetyki jądrowej, pokazujący ją jako element transformacji energetycznej. Tutaj udział potwierdzi m.in. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Będziemy chcieli zintegrować w dyskusji środowisko naukowe, branżowe i administrację publiczną, i Polaków, którzy pracują w różnych instytucjach za granicą. Podejmiemy temat surowców ziem rzadkich na potrzeby gospodarki wodorowej, popatrzymy na morską energetykę wiatrową z perspektywy wyzwań związanych z przyłączeniem ich do sieci. Będziemy mówić o łączeniu sektorów również w kontekście tworzenia się nowego modelu rynku gazu ziemnego. Będą panele dotyczące bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego z perspektywy priorytetów NATO, będzie też panel dotyczący materiałów krytycznych na potrzeby energetyki, i kilka paneli dotyczących cyberbezpieczeństwa; będziemy też rozmawiać o tym, jak zabezpieczyć infrastrukturę na Bałtyku.

Podczas konferencji zostanie też rozstrzygnięty konkurs na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd, który realizujemy wspólnie z ML System, PKN Orlen i Polską Spółką Gazownictwa. Popatrzymy również na operacje wpływu, które towarzyszą rosyjskim projektom energetycznym, na technologie wodorowe, czy zagadnienia związane geopolityką, jak na nią wpłynie Nord Stream 2, przyjrzymy się zastosowaniu wodoru lotnictwie cywilnym, postaramy się zorganizować panel dotyczący nowoczesnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, gdzie udział potwierdził dyrektor departamentu w kancelarii premiera Robert Kośla.

Będziemy również rozmawiać o wodorze w kontekście rynku wodoru skroplonego, i zagadnień związanych z zarządzaniem sektorem energetycznym i gospodarką obiegu zamkniętego. Udział w panelach potwierdzili przedstawiciele branży energetycznej, m.in. PGE, Enel System, Gaz-System, PSE Grupa Lotos, Orlen, EuroPolGaz, Towarowa Giełda Energii, Gas-Trading i inni.

Jakie największe wyzwania będą przedmiotem rozmów podczas konferencji?

Największym wyzwaniem będzie sposób, w jaki współczesne wyzwania związane z transformacją energetyczną przekuć na założenia PEP2040 (Strategia energetyczna, Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku – przyp. red.). Drugą kwestią będzie cyberbezpieczeństwo, szczególnie w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Po trzecie, będziemy chcieli popatrzeć na gospodarkę wodorową z perspektywy metali ziem rzadkich i dostępu do wody. Energetyka jest konsumentem prawie 60 procent pokładów wody w Polsce. Chcemy pokazać transformację z perspektywy elektroenergetyki, gazownictwa, i włączyć w nią temat surowców ziem rzadkich i dostępu do wody, ponieważ tematy te są dość często pomijane w dyskusjach eksperckich.

Czy mógłby Pan zdradzić więcej informacji na temat konkursu, który zostanie rozstrzygnięty podczas konferencji?

W tym roku zostanie zorganizowany konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego, na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd. Chcemy w ramach tego projektu skłonić przedstawicieli samorządu, aby pokazywali inwestycje w zakresie transportu i budownictwa, akcję społeczną roku, czy innowację roku. Inicjatywa ta ma pobudzić samorządy, by również oddolnie realizować transformację energetyczną. Pokazujemy, że chcemy zapraszać do dyskusji przedstawicieli samorządu terytorialnego i rozmawiać o tym, jak PEP2040 przekłada się na ich bieżącą działalność, nagradzać najlepszych i motywować innych. Oprócz tego realizujemy projekt Polish and Hungarian Cooperation for Energy Security in the Context of Energy Transition and Economy Competitiveness, jest on realizowany dzięki wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, przez który chcemy identyfikować obszary, w których Polska i Węgry miałyby potencjał do pobudzenia dialogu w zakresie transformacji energetycznej i budowy konkurencyjności gospodarek. Chcemy zaprosić na konferencję w Rzeszowie również osoby zaangażowane w ten projekt. Konferencja będzie miała panele polsko- i anglojęzyczne, więc przechodzimy na poziom wydarzenia o charakterze międzynarodowym.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

*Udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Gaz-Systemu, PSE, PKN Orlen, Grupy LOTOS, EuRoPol Gazu, 4Prime, Asseco Poland, Gas-Tradingu, Towarowej Giełdy Energii, Instalbudu, MPWIK Rzeszów i Inżynierii Rzeszów.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać m.in. dr Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Zbigniewa Gryglasa, pełnomocnika rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i Roberta Koślę, dyrektora departamentu cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dotychczasowych pięciu edycjach udział wzięło ponad tysiąc prelegentów reprezentujących 50 ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, a także cztery tysiące studentów oraz łącznie 140 tys. internautów.

Termin zgłoszeń w konkursie został przedłużony do 30 lipca 2021 roku. Nagrody ufundował ML System, a główną z nich jest inteligentna wiata przystankowa wyposażona w elektroniczną tablicę zmiennej treści, podświetlaną gablotę z rozkładem, monitoring, oświetlenie, ładowarkę do smartfonów i tabletów oraz Wi-Fi.