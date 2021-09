Transformacja energetyczna podczas szóstej edycji konferencji w Rzeszowie (NA ŻYWO) Energetyka

Panel "Transformacja energetyczna Polski"

Zapraszamy na relację na żywo z pierwszego dnia szóstej edycji konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Zachęcamy do śledzenia relacji na BiznesAlert.pl oraz video, do którego link znajdą Państwo poniżej. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Relacja na żywo z konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

17:10

– Domowe magazyny energii będą rozwiązywały skutecznie problem przeciążonych sieci. PV razem z magazynem energii mogą działać u prosumenta, jeśli zostaną prawidłowo dobrane. Powinno nastąpić takie rozwiązanie, że magazyn nie tylko dobrany powinien być prawidłowo, ale też skontrolowany przez OSD, czy dobór paneli i dobór magazynu jest prawidłowy, by nie zakłócało sieci. Dzisiaj sieć stała się magazynem energii. Magazyny mogą i na pewno staną się kluczową rolą w systemie elektroenergetycznym, gdy niestabilnych OZE będzie przybywało, natomiast muszą one być kontrolowany przez OSD. Kwestia hybrydowych źródeł OZE połączonych z magazynami energii wymaga doprecyzowania, im szybciej ustawodawca tego dokona, tym szybciej rynek magazynowania energii będzie rósł. To bardzo ważny element. Trzeba wykreować rynek usług opartych o magazyny energii. Magazyny energii powinny być skatalogowane przy opłatach. To ważne przy zmianie ustawy prawo energetyczne, by można było naliczać określona opłatę – powiedział Paweł Śliwa wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej. – Jednym z punktów strategii PGE są magazyny energii. Chcemy mieć zainstalowane 800 MW magazynów energii. Chcemy być liderem w zakresie magazynowania energii w Polsce. Przykładem jest oddany pierwszy magazyn energii elektrycznej oparty o power packing Tesli, wspierający system elektroenergetyczny. Problemy w sieciach niskiego napięcia odczuwalne są w dni najbardziej produktywne dla PV. Udaje się zbilansować, natomiast przy tak dużym rozwoju PV mogą pojawić się problemy – dodał.

16:44

– Sektor gazowy będzie miał istotne znaczenie w procesie transformacji. Z perspektywy dystrybucji musimy zmierzyć się z trzema wyzwaniami – zapotrzebowanie aktualnych klientów z innego paliwa na gaz ziemny, drugie wyzwanie to przestawienie klientów, którzy zużywają paliwa bardziej emisyjne (węgiel) – ciepłownie, elektrociepłownie – w dość krótkim okresie chcą oni przestawić się na inne paliwa i wiąże się to z rozbudową sieci. Trzecie wyzwanie dotyczy gazów odnawialnych bądź zeroemisyjnych. Należy przystosować sieci tak, by transportować w sposób bezpieczny biometan i wodór. Możliwość transportowania wodoru pozyskanego z OZE czy sieciami stricte pod wodór czy też w mieszaninie z gazem ziemnym, to zagadnienia bardzo złożone. Jako operator jesteśmy zobowiązani do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa sieci pod kątem infrastrukturalnym, jak i pod kątem klientów, którzy będą korzystać z tego gazu – powiedział dr hab. inż. Piotr Janusz z Polskiej Spółki Gazownictwa.

15:47

– Z punktu widzenia TGE uznanie roli gazu jako paliwa przejściowego na następne 10 lat jest interesujące biznesowo, ponieważ zwiększy się wolumen obrotów. Uważnie śledzimy regulacje dotyczące zazieleniania gazów za pomocą biometanu i wodoru. To jednak wciąż wczesny etap i trudno powiedzieć, czy z perspektywy 10 lat powstanie osobny rynek wodoru z dedykowaną siecią, czy będzie można skopiować rozwiązania dotyczące rynku gazu ziemnego. Jestem przekonany, że dalibyśmy radę we wszystkich scenariuszach – powiedział dr Marcin Sienkiewicz z Towarowej Giełdy Energii.

15:31

– KGHM ma własne źródła energii, generacja własna to około 22 procent energii zużywanej przez KGHM. Potrzebujemy systemu, który zapewni nam bezpieczeństwo, a jednocześnie widzimy w tym kontekst biznesowy, gdzie nadmiar możemy dystrybuować na rynku energii – mówi dr inż. Magdalena Król z KGHM. – Jesteśmy zainteresowani obniżeniem śladu węglowego. Wykorzystując dobrą koniunkturę przyglądamy się SMR, ale czekamy na odpowiedniego partnera. Jako KGHM wiemy, że są technologie zapewniające produkcję wodoru, ale musimy znaleźć technologie pozwalające go wykorzystać – zaznaczyła.

13:03

– Lotos Petrobaltic planuje zamówić m.in jednostkę morską do instalacji fundamentów – WTFIV, drugą jednostka która chcemy zamówić jest klasyczny statek typu jack-up, służąca do instalacji turbin na wieżach, trzecim typem jednostek, które planujemy pozyskać to statki serwisowe morskich farm wiatrowych. Zakładamy, że będą to dwa typy jednostek, w zależności od odległości instalacji wiatrowych od portu serwisowego – powiedział Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic.

12:36

– Nie widzę tego, aby państwo, jego instytucje dawały do zrozumienia, że nasze projekty, jako spółki prywatnej, są traktowane, gorzej niż w przypadku państwowych spółek. Z perspektywy Polenergii wyzwaniem są wąskie gardła logistyczne i kwestia portu instalacyjnego. Aby osiągnąć sukces porty muszą być przygotowane, zwłaszcza, że w jednym czasie będzie realizowanych kilka inwestycji. Musimy mieć perspektywę korzystanie z różnych portów, chociaż chcielibyśmy aby tym docelowa była Gdynia – zaznaczył prezes zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki.

12:30

– Jednym z wyzwań jest kwestia administracji. Trzeba pamiętać, że administracja pierwszy raz będzie wydawać decyzje związane z inwestycjami. Drugim wyzwaniem jest rozbudowa infrastruktury przesyłowej będącej po stronie PSE. Jeżeli nie powstaną te inwestycje, to prąd z morza nie popłynie. My widzimy determinacje po stronie PSE, nie obawiamy się o intencje inwestora, ale to są duże inwestycje, które też mają swoje wyzwania. Trzecim elementem jest fakt intensywnego rozwoju inwestycji w MFW w całej Europie, co może wywołać problem związany z dostępnością odpowiednich, specjalistycznych firm instalacyjnych, statków, czy komponentów potrzebnych do budowy morskich farm wiatrowych – powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

12:25

– Cieszę się, że mamy coraz więcej ważnych aktów prawnych, które przyczyniają się do poczucia stabilności inwestycyjnej jeżeli chodzi o sektor Morskich Farm Wiatrowych. Wszyscy wiążemy duże nadzieje z umową sektorową, chcemy aby jak najwięcej z pieniędzy zostało w Polsce, aby polski przemysł zyskał na tych inwestycjach. Morska energetyka wiatrowa będzie ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Duże i skomplikowane inwestycje wiążą się z wieloma wyzwaniami, które trzeba pokonać. Najtrudniejsze są dla inwestorów wyzwania będące poza naszą kontrolą – zaznaczyła prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

12:22

– Inwestycja w Offshore musi się udać, ona ma wsparcie, jesteśmy w stanie przeprowadzić inwestycję w farmy wiatrowe na Bałtyku – powiedział wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

11:53

Trwa panel ,,The impact of climate change on transatlantic security. How can energy transition contribute to the mitigation efforts?”, w którym biorą udział David Van Weel i podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Moderatorem rozmowy jest pracownik stałego przedstawicielstwa RP przy NATO Dominik P. Jankowski.

11:02

– Nie ma alternatywy cenowej dla energetyki jądrowej uwzględniając koszty inwestycji i generacji. Kiedy zaczynaliśmy prace nad raportem mieliśmy przeczucie, że wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania. W trakcie prac okazało się, że takie podejście było stosowane w innych krajach. Podobne analizy z podobnymi rezultatami zostały przeprowadzone m.in. w Holandii i Wielkiej Brytanii – podkreśla pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

10:59

– Strategie uwzględniają polskie warunki klimatyczne. Na przykład fakt, że średnio przez trzy tygodnie w grudniu i styczniu wiatr wieje słabo, a dzień jest krótki. To problem dla sieci – zaznaczył dyrektor współpracy zagranicznej w PSE Leszek Jesień.

10:40

– System europejski jest synchronizowany. Obecnie państwa mocno inwestują w OZE dlatego, że mogą to zrobić, ponieważ w innych państwach jest silna gałąź mocy wirującej, czyli tej, która może uzupełniać system w każdym momencie kiedy jest to potrzebne. Za kilkanaście lat, kiedy obecne rezerwy w postaci stabilnych źródeł zostaną wycofane z systemu spowoduje to konieczność znalezienia innego stabilnego środka mocy wirującej. Problemem będzie również import energii. Kiedy np. w Niemczech nie będzie wiało, nie będzie wiało również w Polsce. Co oznacza, że sami Niemcy nie będą mogli eksportować swojej energii – powiedział kierownik interdyscyplinarnego zespołu analiz energetycznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych dr inż. Karol Wawrzyniak.

10:35

– Dzisiaj kanibalizujemy system przewidywalny, im więcej niestabilnych źródeł tym więcej wydatków. System niemiecki, bardzo niestabilny i bardzo nasycony OZE ponosi koszt bilansowania powyżej miliarda euro rocznie – dodał dyrektor współpracy zagranicznej w PSE Leszek Jesień.

10:27

– Nowe źródła energii, w tym OZE i atom, będą wymagały ogromnych inwestycji w budowę sieci przesyłowych. Offshore spowoduje, że na Pomorzu powstanie silne źródło generacji energii, której obecnie tam nie było. Rozprowadzenie energii stamtąd będzie kluczowe. Obecnie mamy system stabilny i przewidywalny. Możemy produkować energie w każdym momencie. OZE jest ważnym dodatkiem. Za 20 lat system ma być oparty na niestabilnych źródłach energii i trzeba się zastanowić co zastąpi stabilne elektrownie jak np. elektrownie węglowe. To ważne aby utrzymać w sieci 50Hz – zaznaczył dyrektor współpracy zagranicznej w PSE Leszek Jesień.

10:23

– Koszt całkowity budowy elektrowni to nie tylko koszt budowy samej elektrowni poniesione przez właściciela elektrowni, ale to koszt całej gospodarki, całego państwa, które są ponoszone poprzez różne podatki, opłaty, ulgi udzielane przez państwo – podkreśla pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

10:01

– Rewolucje zarządzane politycznie to rzecz niebezpieczna. Wymagają regulacji, relacji między decydentami a tymi, których będą dotyczyć ich decyzje. Mamy w Polsce przed sobą trudny okres. Odchodzimy od węgla i to jest decyzja polityczno-administracyjna. Musimy sobie uświadomić na tym poziomie, że węgiel należy czymś zastąpić, tym co jest dostępne, a nie tym co jest wyimaginowane, co jest być może przyszłością, ale na razie tego jeszcze nie ma. W perspektywie o której możemy myśleć podejmując decyzje będzie to gaz, energetyka nuklearna i OZE, które znamy. Równowaga między tymi technologiami, zróżnicowanie między nimi, jest tak samo ważne jak różnicowanie kierunków dostaw surowców energetycznych – podkreśla pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

9:57

– Ten dialog jest kontynuowany z nowym rządem amerykańskim. W przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy sekretarz energii Jennifer Granholm i odbędziemy sesję dialogu strategicznego. Ta relacja między naszymi krajami wykracza pomiędzy jeden rząd oraz administrację. Sądzę, że możemy być optymistyczni także po naszej stronie polskiej, że ta inicjatywa będzie popierana i będzie trwała niezależnie od tego kto za 4, 8, 12, czy 16 lat rządził w Polsce – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

9:40

Były doradca sekretarza energii USA do spraw międzynarodowych Theodor J. Garrish odebrał nagrodę konferencji w Rzeszowie. Mówił o współpracy Polski oraz USA przy atomie. – Świat nie zrealizuje celów klimatycznych bez energetyki jądrowej – ocenił gość konferencji w Rzeszowie.

9:20

Konferencja organizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła się.

Opracowali Michał Perzyński, Mariusz Marszałkowski, Gabriela Cydejko