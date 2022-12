Zapadła decyzja URE ws. cen w kontraktach offshore PGE Alert

PGE ma decyzje URE w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 realizowanych wspólnie z Orsted – poinformowała spółka w poniedziałek. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym dla obu etapów została ustalona na maksymalnym poziomie – 319,60 zł/MWh.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej(PGE) poinformował, że spółka otrzymała decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych (PAP – w przypadku, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej) dla obu realizowanych wspólnie z Ørsted etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW realizowanych wspólnie z Ørsted. Dodano, że „indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,60 zł/MWh”.

Zaznaczono, że cena będzie podlegała corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.- Decyzje prezesa URE finalizują proces ustalania poziomu wsparcia dla MFW Baltica, przy czym bezpośrednio przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej wysokość przyznanego wsparcia weryfikowana będzie względem faktycznie spodziewanych nakładów inwestycyjnych celem zapewnienia braku wystąpienia nadmiernego wzrostu poziomu stopy zwrotu z inwestycji – podała spółka w komunikacie.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez grupę PGE i Ørsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Mają zostać uruchomione w tej dekadzie.

Polska Grupa Energetyczna/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński