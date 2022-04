W MKiŚ trwają prace nad mechanizmem unikniętych emisji Alert

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

Mechanizm unikniętych emisji to robocza nazwa projektu mającego na celu wsparcie m.in. sektora produkcji biogazu i biometanu – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Mechanizm unikniętych emisji

– Na etapie propozycji dyskutujemy o możliwości stworzenia mechanizmu o roboczej nazwie unikniętych emisji. Sektor biogazu i biometanu pełni ważną funkcję produkcji energii i ciepła, ale poza tym utylizuje odpady pochodzące z sektora rolno-spożywczego i z sektora odpadów. System ten mógłby być częścią systemu ETS – powiedział wiceminister.

– Podmiot zobowiązany do rozliczenia swojej emisji mógłby zakupić alternatywnie świadectwa unikniętych emisji. To mogłoby się odbywać zarówno w systemie ETS, jak i non-ETS. To rozwiązanie mogłoby być o tyle ciekawym rozwiązaniem, że ten strumień pieniędzy kierowany byłby na rozwój sektora biogazu i biometanu – tłumaczył Zyska.

Sekretarz stanu w ministerstwie wskazał również na kolejny plus rozwoju sektroa biometanu w Polsce: – Rozwój sektora biometanu pozwoliłby nam ostrożnie licząc do 2026 roku produkować od miliarda do nawet czterech miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To z kolei pomogłoby nam w procesie uniezależniania się od gazu pochodzącego z Rosji. I to już ma kolejny ważny wymiar wpływający na nasze bezpieczeństwo energetyczne – dodał.

Minister Zyska zwrócił również uwagę, że technologie produkcji biometanu są rozwinięte w Polsce, co pozwoliłoby skierować duży strumień środków do krajowej gospodarki.

Mariusz Marszałkowski