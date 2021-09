Zawistowski: Rozwój infrastruktury gazowej jest warunkiem powstania rynku Energetyka

Prezes TGE Piotr Zawistowski podczas EKG 2021. Fot. Jędrzej Stachura

Wizja Polski jako regionalnego hubu gazowego była jednym z tematów panelu pt. „Rynek gazu w Europie i w Polsce” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021. – Infrastruktura gazowa się pojawia i jest warunkiem koniecznym do powstania rynku. Bez jej rozwoju nie byłoby o czym rozmawiać – powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski.

– Infrastruktura gazowa się pojawia i jest warunkiem koniecznym do powstania rynku. Bez niej nie byłoby o czym rozmawiać. Gdybyśmy mieli jedno połączenie ze wschodu na zachód to trudno byłoby mówić o możliwościach rozwijania handlu, ponieważ bylibyśmy zakładnikami jednego kierunku dostaw, jednego operatora itd – powiedział prezes TGE Piotr Zawistowski podczas EKG 2021.

Zdaniem Zawistowskiego, żeby mówić o rynku, musi być swoboda zawierania transakcji przez obecne na nim podmioty. – Model idealny to więcej kierunków dostaw, więcej dostawców i odbiorców niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Jeżeli mamy jednego lub dwóch dostawców to mówimy o rynkach, które są nieefektywne – zaznaczył.

– Rozwój handlu jest prostszy niż budowa wspólnego rynku. Wystarczą podmioty, które podpiszą umowy bilateralne, spróbują coś przehandlować, dogadają się lub nie. Jeżeli jednak mówimy o rynku, który angażuje tego typu elementy infrastruktury handlowej, jest on dużo bardziej wymagający. Dużo więcej podmiotów musi się zgodzić czy też umówić, że handel odbywa się w konkretnym modelu. To nie jest tylko giełda, to jest izba rozliczeniowa, wnoszenie depozytów, zabezpieczenia, gwarancja rozliczenia transakcji itd. To jest dużo bardziej skomplikowane niż rynek umów bilateralnych – podkreślił Piotr Zawistowski.

Prezes TGE przyznał, że duże wahania zapotrzebowania na energię elektryczną powodują zmienność cen. – Jeśli ta zmienność występuje na rynku to tworzą się okazje dla przedsiębiorstw żeby handlować z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Te elementy powodują, że atrakcyjność i możliwość uczestniczenia w handlu z punktu widzenia podmiotów handlujących gazem będzie rosła. Jeśli handel będzie atrakcyjny, zwiększy się płynność i zdolność tworzenia produktów, w tym finansowych – powiedział.

– Możemy więc zauważyć potencjał budowania hubu regionalnego w Polsce ze względu na połączenia oraz zdolność eksportu i importu gazu. Drugim czynnikiem jest rosnące zapotrzebowanie, ponieważ drugą cechą jest płynność, a ona w dużej mierze zależy od ilości konsumowanego gazu. Polska zaczyna się jawić jako lider konsumpcji w regionie więc tutaj jest potencjał jeśli chodzi o współpracę z krajami bałtyckimi – zakończył prezes Zawistowski.

Opracował Jędrzej Stachura