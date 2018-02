Fitch: Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii

Agencja ratingowa Fitch ocenia, że rynek mocy będzie wspierać polskich wytwórców energii.

„Ministerstwo energii szacowało w ocenie skutków regulacji ustawy o rynku mocy koszt mechanizmu dla konsumentów energii na poziomie średnio 3,8 mld zł rocznie w latach 2021-27. To by oznaczało znaczącą poprawę cash flow dla wytwórców energii, dając im dodatkowe i bardziej przewidywalne źródło zysku EBITDA niż sprzedaż energii na rynku” – napisali analitycy Fitch w komunikacie.

Analitycy agencji zauważają, że jeśli PGE, Tauron, Enea i Energa otrzymałyby płatności mocowe w aukcjach w 2018 roku i kolejnych latach, to by oznaczało dodatkową przestrzeń dla zadłużenia grup od 2021 roku przy ich obecnych ratingach. W przeciwnym wypadku, zadłużenie grup będzie bliskie maksymalnemu dla obecnych ratingów ze względu na duże plany inwestycyjne.

„Prawdopodobny budżet rynku mocy, którego – jak zakładamy – przynajmniej część trafi do czterech grup energetycznych, jest znaczący, w porównaniu z zagregowaną EBITDA czterech grup w segmencie wytwarzania (wg naszych szacunków blisko 5 mld zł w 2018 roku)” – napisano.

Rynek mocy

Kilka dni temu Komisja Europejska notyfikowała zapisy ustawy o rynku mocy. Rynek mocy to mechanizm mający stanowić dodatkowe źródło wynagrodzenia dla koncernów energetycznych w zamian za gotowość do zaoferowania – w razie potrzeby – określonych mocy elektrowni. Za tę gotowość zapłacić mają odbiorcy energii w postaci tzw. opłaty mocowej doliczanej do rachunków za energię.

Resort energii liczy, że mechanizm ten będzie systemowym narzędziem wspierającym długoterminowe działania w obszarze transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki temu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023. Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się 3 kwietnia br., a certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się 5 września.

Aktualny rating Fitcha dla PGE to BBB+, z perspektywą stabilną. Tauron, Enea i Energa mają ratingi BBB, ich perspektywa jest stabilna.

Polska Agencja Prasowa