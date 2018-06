Tchórzewski: Rozpoczęliśmy rozmowy z KE o notyfikacji pomocy dla kogeneracji

Energetyka to szeroki zakres funkcjonowania pomocy publicznej, która musi być dawać bezpieczeństwo, a z drugiej strony, chcemy, aby działała ona na zasadzie rynkowym. W pełni podkreślamy, że w zakresie pomocy publicznej i zasady rynkowej dąży do tego, aby było to przejrzyste i spełniało kryteria. Byliśmy przez 2 lata fair wobec Komisji, która tak nas też postrzega – powiedział minister energii, Krzysztof Tchórzewski, otwierając Okrągły Stół Energetyczny. Dodał, że rozpoczęto już rozmowy z Komisją odnośnie notyfikacji projektowanej ustawy o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji.

Podkreślił, że Polska w zakresie energetyki patrzy w przyszłość. – Sprzedaż energii na giełdzie z 10. do 30. procent to przykład urynkowienia sektora energii elektrycznej. W zakresie bezpieczeństwa energetycznego przyjęliśmy rygorystycznie przejrzyste zasady i kierunki na nisko i bezemisyjne źródła energii. To wszystko musi odbywać się na zasadzie zachowania bezpieczeństwa. Udało się notyfikować pomoc dla restrukturyzacji i modernizacji górnictwa oraz dla rynku mocy. Spełnia on surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej, nie zakłóca rynkowej gry, a daje jednocześnie bezpieczeństwo dostaw – powiedział Tchórzewski.

Dodał, że trwają prace nad tzw. Pakietem Zimowym, który jest szansą, ale i wyzwaniem. – Polska aktywnie bierze udział w dyskusjach. Przyjmijmy do wiadomości, że ewolucja musi iść w kierunku niskoemisyjnym. W Polsce rozwój ten musi przebiegać w oparciu o doświadczenia innych krajów. Odbywa się on z parytetem bezpieczeństwa w oparciu o krajowe zasoby. Polska gospodarka, energetyka i przemysł muszą podołać poważnym wyzwaniom dotyczącym ochrony środowiska i klimatu. Sprostanie tym wymogom wymaga kapitałochłonnych inwestycji. Tylko wydatki na BATy dla ciepłownictwa to olbrzymie środki, ale staramy się również o ośrodki z UE. Aby móc wykorzystać te inwestycje, które są realizowane, potrzebny byłby rynek mocy, który wyzwala impuls inwestycyjny. Chodzi o nowe moce, ale także magazyny energii czy DSR. Dodał, że w Polsce z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na energię, to wynika z „potrzeb cywilizacyjnych”. – Tylko w 2016 r., w porównaniu do 2015 r., wzrost zapotrzebowania wzrósł o 5 proc., a wiemy, że zapotrzebowanie dla gospodarstw domowych będzie rosło – powiedział minister.

Dodał, że rozpoczęły się już rozmowy z komisją, dotyczące projektu ustawy o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji, co pozwoli zejść do mniejszych miejscowości z rozwiązaniem generacji energii i ciepła. – Program dotyczący docieplania budynków oraz pomocy dla kogeneracji wymaga wsparcia, aby centralne źródło ciepła docierało do mniejszych miejscowości – zakończył Tchórzewski.