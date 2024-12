2024 rok nie zaskoczył energetyki. Ceny energii ciągle są mrożone, a kluczowe dokumenty nie zostały zaktualizowane

Utworzony w grudniu ubiegłego roku rząd utrzymał na 2024 roku zamrożenie cen energii elektrycznej, odszedł od zamrożenia cen gazu, choć jego cena pozostała ograniczona. Mimo zapowiedzi, rząd nie zajął się aktualizacjami strategicznych dokumentów.

Na całe pierwsze półrocze 2024 roku przedłużony został obowiązujący w 2023 roku system zamrożenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła. Gospodarstwa domowe do określonych limitów zużycia energii elektrycznej płaciły 412 zł za MWh netto, inni odbiorcy oraz gospodarstwa po przekroczeniu limitu – 693 zł za MWh netto. Utrzymana została maksymalna cena gazu na poziomie 200,17 zł za MWh netto.

W drugiej połowie roku obowiązywały już zasady zamrażania cen energii i przepisy o bonie energetycznym. Gospodarstwa domowe płaciły 500 zł za MWh netto bez limitów zużycia, a samorządy, podmioty wrażliwe, małe firmy – 693 zł za MWh. Pojawiło się jednorazowe świadczenie – bon energetyczny w wysokości od 300 do 1200 zł do określonych progów dochodowych, a powyżej nich pomniejszany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Z bonu skorzystało ponad 2,2 mln gospodarstw.

Przedłużenie mrożenia cen energii

W listopadzie rząd ogłosił plan przedłużenia zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na 2025 rok. Cena maksymalna 500 zł za MWh netto ma zostać utrzymana do końca września przyszłego roku. Do końca marca utrzymana zostaje cena maksymalna 693 zł za MWh dla samorządów i podmiotów wrażliwych. W grudniu prezydent podpisał odpowiednią ustawę. Sprzedawcy energii poinformowali, że podmiotom które mają prawo do ceny maksymalnej 693 zł za MWh, a także firmom, zapewnią energię na 2025 rok po cenie niższej niż 693 zł za MWh. Na rynku są już oferty dla gospodarstw domowych poniżej 500 zł za MWh. Koszt całej interwencji w 2025 roku oszacowano na ponad 5,5 miliardów złotych.

Prezes URE bez zmian, w przeciwieństwie do pełnomocnika

W lipcu 2024 roku upłynęła 5-letnia kadencja Rafała Gawina na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mimo rządowych deklaracji o pilności powołania nowego Prezesa URE, Gawin nadal pełni obowiązki.

W styczniu 2024 roku pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej został Maciej Bando. Na początku września opublikowano przygotowany przez pełnomocnika projekt ustawy, przewidujący dofinansowanie inwestora elektrowni jądrowej – spółki PEJ – kwotą 60 miliardów złotych. Z dniem pierwszego listopada urząd pełnomocnika został przeniesiony z ministerstwa klimatu do utworzonego wiosną bieżącego roku ministerstwa przemysłu. Sam Bando nie otrzymał powołania na wiceministra przemysłu i przestał być pełnomocnikiem. Na urząd pełnomocnika, 12 listopada powołany został Wojciech Wrochna.

Pomoc publiczna dla pierwszego atomu

We wrześniu Bando jako pełnomocnik wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej dla pierwszej elektrowni jądrowej. 18 grudnia Komisja otworzyła pogłębione postępowanie w sprawie legalności tej pomocy, na którą obok 60 miliardów złotych z budżetu państwa składają się gwarancje Skarbu Państwa na całość długu szacowanego na ponad 130 miliardów złotych, oraz 60-letni kontrakt różnicowy.

Zmiany Orlenu

Na początku roku Orlen sfinalizował przejęcie aktywów KUFPEC w Norwegii za 445 milionów dolarów. Po zmianie władz koncernu Orlen wycofał się z projektu sekwestracji CO2 na Morzu Norweskim. Powodem był brak oczekiwanej stopy zwrotu. W grudniu Orlen wstrzymał projekt Olefiny III w Płocku w dotychczasowej formie. Powodem był m.in. wzrost kosztów do poziomu 40-50 miliardów złotych. Zamiast Olefin III rozwijany będzie program Nowa Chemia z nakładami rzędu 34 miliardów złotych.

Mój Prąd

Rząd przygotował szóstą edycję programu „Mój Prąd”. Pierwotny budżet wynosił 400 milionów złotych, nabór ruszył we wrześniu. W ramach programu mikroinstalacje PV, zgłaszane do przyłączenia do sieci po pierwszym sierpnia 2024 roku dostają dofinansowanie z niego tylko, jeśli będzie im towarzyszyć magazyn energii elektrycznej. Dofinansowane są też magazyny energii i ciepła. W grudniu NFOŚiGW podnosił budżet programu do 1,25 miliarda złotych.

Wstrzymanie Czystego Powietrza

Pod koniec listopada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”, tłumacząc to koniecznością reformy i uszczelnienia systemu, których nie da się zrobić bez przerwy. Fundusz informował, że złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu. Podejrzane umowy mają opiewać na ok. 600 milionów złotych i najczęściej dotyczyły najwyższego poziomu dofinansowania. Decyzja o czasowym zatrzymaniu programu została krytycznie przyjęta przez organizacje pozarządowe zajmujące się walką ze smogiem oraz samorządowców. Fundusz zadeklarował, że program w nowej odsłonie wróci 31 marca 2025 roku.

W połowie grudnia ruszyła specjalna odsłona „Czystego Powietrza” skierowana do poszkodowanych przez powódź. Na wsparcie odbudowy i ocieplenia domów uszkodzonych w kataklizmie zarezerwowano 300 milionów złotych.

Nowe normy dotyczące paliw stałych

Z początkiem grudnia w życie weszły nowe, zaostrzone normy jakościowe paliw stałych. Nowa regulacja obniżyła dopuszczalną zawartość siarki, wilgoci i popiołu w węglu, przeznaczonym dla sektora komunalno-bytowego.

Brak aktualizacji kluczowych dokumentów

W 2024 roku, pomimo szeregu zapowiedzi, rząd nie zajął się projektem zmiany ustawy odległościowej, aktualizacjami Polityki Energetycznej Polski (PEP2040) i Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Nie ukończono też prac i nie przekazano Komisji Europejskiej nowej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. W związku z tym w połowie listopada Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski. Ministerstwo klimatu pomimo zapowiedzi nie przedstawiło strategii dla ciepłownictwa. Nie doszło też do notyfikacji przez KE wniosku o nową pomoc publiczną dla górnictwa kamiennego.

Biznes Alert / PAP