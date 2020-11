Equinor i Polenergia rozmawiają o krajowym łańcuchu dostaw i czekają na ustawę offshore Alert

Equinor i Polenergia zorganizowały warsztaty dla firm łańcucha dostaw dla pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku. 95 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniach zorganizowanych przez Equinor i Polenergię dla potencjalnych dostawców i firm zainteresowanych rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Warsztaty

Z uwagi na pandemię COVID-19 seria sześciu warsztatów dostępna była on-line, co nie przeszkodziło w nawiązaniu dobrych relacji i zapewnieniu dialogu pomiędzy międzynarodowymi dostawcami technologii offshore, a krajowymi przedsiębiorcami, którzy w najbliższych latach utworzą łańcuch dostaw zapewniający realizację pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych. – Uczestnicy październikowych warsztatów mieli możliwość omówienia harmonogramu realizacji inwestycji MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oraz wstępnych zasad zbliżającego się procesu zakupowego. Warsztaty otwarte były dla wszystkich przedstawicieli łańcucha dostaw i obejmowały tematy związane m.in. z turbinami wiatrowymi, fundamentami, systemami elektrycznymi, podstacjami lądowymi oraz morskimi – czytamy w komunikacie norweskiej spółki. – Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy współpracę z potencjalnymi krajowymi i międzynarodowymi dostawcami już wiosną 2019 roku. Nasza strategia kontraktowania zamówień ma na celu zwiększenie konkurencji, która pozwoli na maksymalizację możliwości polskiego łańcucha dostaw. Jego budowa, to proces długoterminowy, ale z czasem stworzy możliwości zwiększania udziału lokalnych dostawców i zapewni rozwój morskiej energetyki wiatrowej – mówi Vidar Birkeland, dyrektor projektów MFW Bałtyk II i III w Equinor.

Czekanie na ustawę Offshore

Equinor oraz Polenergia jako jedni z graczy na rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o łącznej mocy 1 440 MW do 2023 roku.- Warunkiem koniecznym jest jak najszybsze przyjęcie i wejście w życie na początku 2021 roku stosownej ustawy, która ustanowi właściwe ramy i dostarczy odpowiedniego wsparcia finansowego do dalszego rozwoju projektów morskich farm wiatrowych – apelują obie spółki. W Polsce Equinor wraz z Polenergią realizuje trzy projekty morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk III, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk I. Equinor jest operatorem tych trzech farm w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji.

