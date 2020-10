Koronawirus spowalnia rozbudowę połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą Alert

LitPol Link. Źródło: Litgrid

Epidemia koronawirusa nieznacznie opóźniła rozbudowę litewsko-polskiego łącza energetycznego LitPol Link w Alytusie na Litwie, gdzie przebiega stacja elektroenergetyczna.

Prace zostały wstrzymane

Modernizacja i rozbudowa projektu połączenia energetycznego między Polską a Litwą jest istotna dla synchronizacji sieci energetycznych krajów Bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Daivis Virbickas, dyrektor generalny litewskiego operatora przesyłu energii Litgrid, przekazał, że zakład produkcyjny General Electric w Turcji, który produkuje transformator na potrzeby projektu, został zmuszony do wyłączenia prac na dwa miesiące, w związku z czym prace budowlane również zostały wstrzymane.

– Planowaliśmy zakończyć go pod koniec grudnia i świętować w pierwszych dniach stycznia, ale tak się nie stanie, ponieważ wszystko zostanie przeniesione na nadchodzącą wiosnę. W niepokoju czekamy na drugą falę wirusa, ale producenci już dostosowali się do sytuacji i nie planują żadnych nowych radykalnych działań – powiedział we wtorek prezes Litgrid.

Zbudowany w 2015 roku LitPol Link jest rozbudowywany przez firmę Zilinskis ir Co. Inwestycja kosztuje 26,2 mln euro. Modernizacja jest potrzebna do synchronizacji sieci elektroenergetycznych Bałtyku z siecią Europy kontynentalnej za pośrednictwem połączenia litewsko-polskiego LitPol Link. Spółka Zilinskis ir Co zbudowała połączenie LitPol Link z Alytus do granicy litewsko-polskiej za 73,3 mln euro w 2015 roku.

Jednocześnie Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF). Komitet Sterujący CEF ogłosił tę decyzję w czwartek pierwszego października. Środki zostaną przeznaczone na nową infrastrukturę elektroenergetyczną.

719,7 mln euro to największe dofinansowanie uzyskane w tym roku w ramach CEF dla projektów związanych z energetyką. 493 mln euro zostaną przeznaczone na budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą, realizowanego wspólnie przez PSE oraz Litgrid.