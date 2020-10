Unia Europejska dofinansuje budowę Harmony Link

Źródło: Twitter

Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF). Komitet Sterujący CEF ogłosił tę decyzję w czwartek pierwszego października. Środki zostaną przeznaczone na nową infrastrukturę elektroenergetyczną.

Wniosek o dofinansowanie tzw. drugiego etapu synchronizacji został złożony w maju tego roku przez czterech operatorów systemów przesyłowych: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia).

719,7 mln euro to największe dofinansowanie uzyskane w tym roku w ramach CEF dla projektów związanych z energetyką. 493 mln euro zostaną przeznaczone na budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą, realizowanego wspólnie przez PSE oraz Litgrid. 166,5 mln otrzymały projekty zakupu i instalacji kompensatorów synchronicznych w państwach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację istniejących linii przesyłowych. Wszystkie działania związane są z synchronizacją systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

PM @MorawieckiM 🇵🇱 while speaking alongside Pres. @vonderLeyen 🇪🇺, Pres. @GitanasNauseda 🇱🇹, PMs @RatasJuri 🇪🇪 & @KrisjanisKarins 🇱🇻 on the @Energy4Europe's decision to synchronise Baltic states energy supplies with the EU through #Poland: We want to pursue energy goals together. pic.twitter.com/sMM3oHbMmH

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) October 2, 2020