Orlen pozyska kolejne 9 miliardów m sześc. gazu ziemnego z Norwegii Alert

Grupa Orlen, wspólnie operatorem AkerBP oraz partnerami koncesyjnymi, planuje zagospodarowanie i eksploatację kolejnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Pozyska łącznie dziewięć miliardów m sześc. gazu ziemnego oraz 46,6 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu ziemnego.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Gaz pozyskiwany z własnych złóż Grupy Orlen ma stanowić istotną cześć surowca przesyłanego do Polski za pomocą gazociągu Baltic Pipe. Planowane inwestycje wymagają uzyskania zgody parlamentu norweskiego. Orlen spodziewa się pozytywnej decyzji w drugim kwartale 2023 roku. Umożliwi to rozpoczęcie wierceń na złożach w 2024 i 2025 roku, a ich eksploatację w 2027 roku.

– W obecnej sytuacji geopolitycznej wyraźnie widać, jak ważne jest zapewnienie Polakom pewnych źródeł dostaw gazu i ropy. Dzięki zasobom gazu ziemnego pozyskanego z norweskich złóż, który prześlemy do Polski gazociągiem Baltic Pipe, wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego m.in. zbudowaliśmy koncern multienergetyczny, którego silnymi filarami są wydobycie i energetyka. Dzięki pierwszym synergiom uzyskanym z połączenia PKN Orlen z PGNiG i Grupą LOTOS wzmocniliśmy swoje kompetencje w tych obszarach i uzyskaliśmy dostęp do zróżnicowanych źródeł ropy i gazu. Jako jeden podmiot mamy jeszcze mocniejszą pozycję na międzynarodowym rynku, a to pozwala nam rozwijać współpracę i wymieniać się doświadczeniami z liczącymi się w branży partnerami – mówi prezes Daniel Obajtek.

Spółki z Grupy Orlen, czyli Lotos Norge i PGNiG Upstream Norway działają na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wspólnie z partnerami koncesyjnymi: AkerBP, Equinor, WintershallDEA złożyły w norweskim ministerstwie ropy naftowej i energii plany zagospodarowania i eksploatacji kolejnych złóż, w których posiadają udziały.

Operatorem tych złóż jest AkerBP, a łączne zasoby wydobywalne, przypadające na wszystkich koncesjonariuszy szacowane są na 580,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Z tego, proporcjonalnie do udziałów, na spółki z Grupy Orlen przypada 102,4 mln boe. Planowane zaangażowanie kapitałowe, odpowiednio do ich udziałów w poszczególnych złożach, szacowane jest na ok. 5,1 mld NOK (ok. 2,3 mld zł) – czytamy w komunikacie Orlenu.

