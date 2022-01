PGE i Ørsted rozpoczęły przetarg na przygotowanie projektu budowlanego dla MFW Baltica Alert

DEME Group offshore

PGE i Ørsted rozpoczęły przetarg na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dwóch etapów morskiej farmy wiatrowej Baltica, tj. Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW i Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW – podały spółki w komunikacie prasowym.

Kolejny krok PGE i Ørsted ku offshore

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z prawem budowlanym, składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture.

Jak podano, zamówienie obejmuje takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą – dla Baltica 2 i drugą – dla Baltica 3.

Projekt MFW Balitca jest realizowany w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Do tej pory PGE i Ørsted uruchomiły największe przetargi dla głównych komponentów MFW Baltica, w tym dla morskich turbin wiatrowych.

Wnioski o udział w postępowaniu można składać do 31 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu MFW Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1.045 MW jest planowane na 2026 rok. Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddana do 2027 roku.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn