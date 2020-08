PGE rozbuduje kopalnię Turów o dodatkowy ciąg transportowy węgla do elektrowni Alert

KWB Turów fot. PGE GiEK

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów. Będzie ona transportować węgiel, który zostanie wykorzystany jako paliwo dla budowanego bloku energetycznego nr 7. Generalnym wykonawcą prac jest spółka Ramb z Bełchatowa, nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Taśmociąg do transportu węgla

Budowa nowej nitki przenośników magistrali węglowej jest związana z budową nowego bloku w Elektrowni Turów oraz z postępującym frontem zwałowiska wewnętrznego. W trakcie budowy powstaną cztery kompletne przenośniki taśmowe. Zagwarantują one sprawne i nieprzerwane dostawy węgla do pobliskiej elektrowni. Długość nowej magistrali układu wyniesie ponad 3 km, jej wydajność teoretyczna to 8.100m3/h, a prędkość taśmy 5,24m/s.

– Budowa magistrali to kolejna inwestycja towarzysząca budowie bloku w Elektrowni Turów – naszej najważniejszej obecnie, obok rozpoczynającej się budowy bloków w Elektrowni Dolna Odra inwestycji. Cieszę się, że wykonawcą prac jest bardzo doświadczona w realizacji tego typu zadań spółka RAMB z Grupy PGE. Przypomnę, że w maju tego roku jedna z największych maszyn podstawowych, jakie powstały dla europejskiego przemysłu górniczego, czyli zwałowarka ZGOT 11500, rozpoczęła pracę w turoszowskiej kopalni. Ta maszyna również wybudowana została przez spółkę Ramb z Grupy PGE – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Istniejąca od 2000 roku spółka Ramb z Grupy PGE specjalizuje się w robotach towarzyszących branży górnictwa odkrywkowego, w szczególności w zabezpieczeniach antykorozyjnych, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych a także robotach ogólnobudowlanych i elektrycznych. Dla turoszowskiej i bełchatowskiej kopalni spółka zrealizowała już kilkadziesiąt kontraktów, w tym budowy kilometrów tras przenośników, stacje zwrotne i napędowe a także przeprowadziła remonty maszyn podstawowych oraz budowy systemów kanałów i rowów odwodnieniowych.

– Cieszymy się, że to właśnie naszej spółce przypadła w udziale realizacja tak istotnego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zadania. Budowana przez Ramb magistrala będzie kolejnym elementem kluczowego zarówno dla kopalni jak i elektrowni ciągu KTZ. To niezwykle zaawansowany technologicznie obiekt z uwagi na zastosowane układy sterowania oraz rozdrabniania mające na celu transport wymaganej ilości węgla o określonej granulacji do miejsca docelowego – mówi Marcin Ławniczek, prezes spółki Ramb.

– W nowej magistrali węglowej zostaną zastosowane innowacyjne napędy falownikowe. Umożliwią one płynną regulację prędkości taśmy przenośnika w zależności od ilości transportowanego węgla mierzonego za pomocą wagi taśmowej. Przełoży się to na niższą emisję hałasu podczas pracy, oszczędność energii elektrycznej oraz niższe zużycie techniczne podzespołów i urządzeń przenośnika. Ponadto na jednym z ciągów zostanie zabudowana kruszarka młotkowa, która będzie rozdrabniała węgiel. To podobny sposób kruszenia węgla jak na koparkach KWK-1500 w naszej kopalni – podkreślił Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych unijnych wymogów emisyjnych. W Elektrowni Turów trwa obecnie budowa nowego bloku energetycznego – ten blok będzie charakteryzował się emisją CO2 na poziomie ok. 0,9 t/MWh, czyli ok. 15 procent niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w nowobudowanym bloku energetycznym zagwarantują wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolą na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższych 25 lat.

Polska Grupa Energetyczna