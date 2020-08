Dąbrowski: Przyszłości odkrywki Złoczew zależy od regulacji krajowych i unijnych Alert

Kopalnia Bełchatów / fot. PGE

– Projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei i obaw mieszkańców oraz korzyści i strat ekonomicznych, a samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem realizacji inwestycji, której powodzenie zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej – zapewnił Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, w liście do Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew.

Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedział na pismo Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew, w sprawie przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i gminy Złoczew. Zaproponował burmistrzowi spotkanie i rozmowę. Burmistrz Złoczewa przedstawił w liście sytuację gminy i jej mieszkańców oraz zwrócił się do PGE z pytaniami dotyczącymi powstania kopalni odkrywkowej . Jego zdaniem mieszkańcy z jednej strony rozumieją korzyści gospodarcze a z drugiej nie zapominają o negatywnych skutkach, jakie w środowisku naturalnym może spowodować nowa odkrywka.

Prezes PGE poinformował w odpowiedzi na list o wymogach formalnych procesu uzyskania koncesji, w tym o zaskarżeniach organizacji pozarządowych, które wpływają na wydłużenie procesu koncesyjnego. Podkreślił, że projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei i obaw mieszkańców oraz korzyści i strat ekonomicznych, a samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem realizacji inwestycji, której powodzenie zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej. Wojciech Dąbrowski podkreślił w piśmie, że trwają prace nad nową strategią Grupy PGE, która ma zostać przedstawiona we wrześniu i opisze jej plany do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.

Złoża węgla brunatnego na polach Szczerców i Bełchatów będą się kończyć w latach 2030–2032. Jeżeli nie powstanie nowa odkrywka, pobliskie bloki węglowe zostaną wyłączone. Tymczasem pierwszy węgiel ze złoża Złoczew może pojawić się w 2032 roku.

Opracował Bartłomiej Sawicki