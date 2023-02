Małe i średnie firmy mogą mieć gaz tańszy o 33 procent Alert

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, wprowadziła nową ofertę, która pozwoli m.in. małym i średnim przedsiębiorstwom skorzystać z gwarancji stałej ceny gazu ziemnego. Proponowana w ramach oferty cena jest obecnie niższa o 33 procent od ceny bazowej, wynikającej z cennika dla klientów biznesowych i wynosi 525 złotych za megawatogodzinę.

Fot. BiznesAlert

– Wprowadziliśmy kolejne rozwiązanie, które po styczniowej, czasowej obniżce cennika dla klientów biznesowych, będzie realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw. W biznesie gwarancja stałej ceny paliwa w dłuższym okresie jest kluczowa, ponieważ ułatwia planowanie działalności i wpływa na stabilizację kosztów przedsiębiorstwa. Stała cena gazu może pozytywnie przełożyć się na ceny produktów oraz usług, oferowanych w szczególności przez małe i średnie firmy. Warto podkreślić, że to właśnie Klienci, korzystający dotychczas z naszego cennika, poprzez wybór naszej nowej oferty, mogą sobie zapewnić do końca 2025 roku cenę niższą aż o jedną trzecią od aktualnej ceny bazowej – powiedział Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak czytamy w informacji prasowej, klienci, którzy zdecydują się na wybór nowej oferty PGNiG Obrót Detaliczny mogą zabezpieczyć sobie stałą cenę gazu ziemnego nawet do końca 2025 roku. Stała cena gazu zawarta w umowie, będzie zależała od momentu, w którym dany Klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty. PGNiG Obrót Detaliczny będzie bowiem aktualizować ją co tydzień, aby była dostosowana do bieżącej sytuacji na rynku gazu. W przypadku dalszego spadku notowań gazu, cena w kolejnych tygodniach może być jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie. Może jednak również wzrosnąć, jeżeli gaz na giełdzie będzie drożeć. W tym tygodniu, w przypadku zawarcia umowy do końca 2025 roku cena, którą zagwarantuje sobie Klient wyniesie 525 zł/MWh.

– Oferta PGNiG Obrót Detaliczny jest skierowana do wszystkich klientów biznesowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak zakłady fryzjerskie, sklepy, restauracje czy małe obiekty sportowe, które rozliczały się dotąd w ramach Cennika „Gaz dla Biznesu”, w jednej z grup taryfowych BW/BS/BZ 1-4. Zaletą nowej oferty PGNiG Obrót Detaliczny jest przede wszystkim możliwość elastycznego kształtowania wysokości poboru gazu w stałej cenie. Oferta będzie dostępna tylko za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), a wolumen objęty promocją jest ograniczony w czasie. Aby skorzystać z oferty należy wypełnić elektroniczny formularz, wyrazić zgodę na EKOfakturę oraz zmianę grupy taryfowej na 12T (dotyczy tylko odbiorców w grupach BW/BS/BZ 1-3), a następnie wybrać okres trwania umowy i zaakceptować wniosek elektroniczny – czytamy.

Pod koniec grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą. W oparciu o tymczasowe ramy kryzysowe Polska zgłosiła Komisji program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą.

PGNiG/Michał Perzyński