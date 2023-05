Kabel z Polski na Litwę się opóźnia. Niemcy chcą ją ominąć hybrydą do Estonii Alert

Połączenie elektroenergetyczne Harmony Link mające łączyć Polskę i Litwę się opóźnia. Jednakże kraje bałtyckie nie zasypiają gruszek w popiele. Estończycy chcą zbudować kabel z Niemcami, który ma być ładowany z morskich farm wiatrowych. Oto Baltic WindConnector.

Morskie farmy wiatrowe. Fot. Pixabay

Niemiecki 50Hertz oraz estoński Elering podpisały list intencyjny w sprawie budowy połączenia elektroenergetycznego Baltic WindConnector. Ma osiągnąć długość 750 km i zaczynać się na wybrzeżu Meklemburgii Pomorza-Przedniego ciągnąc się do Estonii poprzez planowane morskie farmy wiatrowe u jej wybrzeży. Farmy będą mogły oddawać energię do nowego konektora dzięki instalacji hybrydowej, pozwalając na dostawy do Niemiec. Będzie do tego potrzeba jednego lub kilku konwerterów w Estonii, które pozwolą transportować energię do innych krajów.

To porozumienie zostało podpisane przy okazji innego, z udziałem operatorów sieci elektroenergetycznych z Niemiec (50Hertz), Estonii (Elering), Łotwy (AST) i Litwy (Litgrid). Drugi list intencyjny dotyczył współpracy przy instalacjach hybrydowych jak ta planowana z Estonią w celu doprowadzania energii z morskich farm wiatrowych planowanych w pozostałych państwach bałtyckich na ląd. 50Hertz ma doświadczenie techniczne w tym zakresie.

Informacje na temat Baltic WindConnector pojawiają się niedługo po tym jak trudna sytuacja rynkowa zmusiła Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Litgrid do przesunięcia terminu realizacji kabla stałoprądowego Harmony Link mającego łączyć Polskę oraz Litwę. Pierwotnie miał on być gotów w 2025 roku, ale problemy z dostępnością usług związanych z kablami HVDC wynikające z pandemii oraz licznych inwestycji po niej wywoła opóźnienie. – Projekt jest prowadzony zgodnie z harmonogramem, jednak ze względu na trudną sytuację rynkową termin ukończenia Harmony Link może się zmienić – informowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne w komentarzu dla BiznesAlert.pl z września 2022 roku. Rozmówcy naszego portalu z branży obawiają się jednak opóźnienia nawet do 2030 roku.

50Hertz i Elering nie podają terminu realizacji Baltic WindConnector.

50Hertz / Wojciech Jakóbik