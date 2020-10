Rozmowy o technologiach wodorowych na OSG 2020 (RELACJA) Energetyka

Źródło: flickr

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.

– PGE Energia Odnawialna jest w stu procentach zielona. Wszystkie nasze aktywa są zielone. Skupiamy się na wietrze i wodzie. Jeżeli mielibyśmy myśleć o wodorze, to musimy na to patrzeć biznesowo. Dlatego dzisiaj stawiamy na wiatraki na lądzie. Pierwszy element to oddanie 100 MW farmach wiatrowych, drugim elementem są akwizycje, czyli przejmowanie aktywów od innych inwestorów. Naszą przewagą jest systematycznie rozwijany serwis własny. Przejęliśmy wszystkie farmy wiatrowe do własnego serwisu, co daje nam profity kosztowe. Te kompetencje dają nam szanse na rozwój w tym segmencie poza nasza grupą, co jest dla nas bardzo obiecujące – powiedział wiceprezes PGE Energia Odnawialna Paweł Mazurkiewicz.

– Orlen jest już obecny w produkcji paliw alternatywnych, z racji regulacji unijnych. Głównie chodzi o biopaliwa, UE śrubuje ten wskaźnik. Bez dużych inwestycji byłoby to niemożliwe do spełnienia. Temu służą inwestycje realizowane w Płocku czy Jedliczach. Musimy jednak zacząć zmienia sposób myślenia w kierunku samochodów elektrycznych, zasilanych również wodorem. I to w Orlenie robimy. Oparte jest to na sześciu filarach. Pierwszy to źródła wodoru, magazynowanie oraz dystrybucja. Następne są finansowanie, i regulacje a ostatnie to współpraca z samorządami. Te pierwszy trzy filary są do wykonania dość szybko. Na początek stawiamy na rozwój w segmencie transportu publicznego. Aby budować cały system, wymagane są duże fundusze, stąd apele do ministerstwa o przekazanie subwencji i dotacji – powiedział Jacek Smyczyński z PKN Orlen.

– Magazyny kawernowe będą nadawały się do magazynowania wodoru. My czekamy na prawo wodorowe, które przyspieszy zmiana definicji magazynów gazu na magazyny energii. Dzisiaj takimi magazynami energii są elektrownie szczytowo-pompowe. Po zastąpieniu elektrowni węglowych, to magazyny gazu będą takim magazynem energii. Elektrownie gazowe nie są zobowiązane do utrzymywanie zapasów gazu tak jak jest to w przypadku elektrowni węglowych. Magazyny kawernowe pozwalają napełniać wodór do nawet 10 TWh. W przypadku magazynów gazu mówimy o 35 TWh. Wszystkie elektrownie szczytowo-pompowe mogą pomieścić ok. 2 GW – powiedziała Beata Wittmann z Gas Storage Poland.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński