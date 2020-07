Rząd pracuje nad wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Alert

fot. Pixabay

– Nie mamy warunkowości związanej z celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dzięki staraniom premiera Morawieckiego cel na poziomie całej UE został zapisany. Jedyne miejsce, w którym ta warunkowość jest przewidziana, to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie większym niż 50 procent alokacji na dane państwo. Będzie to zależało od przyjęcia celu neutralności klimatycznej – powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej na farmie wiatrowej Jarocin-Koźmin.

Neutralność klimatyczna Polski do 2050 roku niemal niemożliwa

– My dzisiaj odpowiedzialnie mówimy jako jedyne państwo w UE, że przy udziale ok. 80 procent węgla w miksie energetycznym, nie tylko ze względów finansowych, ale i technologicznych, dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie niemal niemożliwe. Musimy stawiać sobie realne cele – powiedziała.

Minister została zapytana przez BiznesAlert.pl o podział środków z funduszu sprawiedliwej transformacji. – Trwają intensywne prace nad alokacją tych środków, część z nich i prace nad tzw. fiszkami projektowymi koordynuje ministerstwo rozwoju. Mówimy o trzech kopertach: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Wieloletnie Ramy Finansowe (polityka spójności) oraz Fundusz Odbudowy – argumentowała.

Rząd pracuje nad projektami w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie konsultacyjne w ministerstwie rozwoju. Dotyczyło ono transformacji wielkopolski wschodniej (część regionu, który może ubiegać się o środki na ten cel) z udziałem pełnomocnika ds. transformacji wskazanego przez marszałka województwa wielkopolskiego. – Przygotowujemy się do tego podobnie jak inne kraje w Europie, jak Nitra na Słowacji, która może być punktem odniesienia. Chodzi tu nie tylko o środki na inwestycje dotyczące źródeł OZE, bo takie mogą być wspierane z tego funduszu, ale także o wszelkie, które wiążą się z szeroką transformacją. Jednym z wyzwań jest gospodarka wodna tutaj w Wielkopolsce, co także jest częścią energetyki. Chodzi o projekty zatrzymywania i odzyskiwania wody. Chodzi także o inwestycje kolejowe, drogowe. Tego typu inwestycje chcemy wpisać w środki dla wielkopolski – powiedziała Emilewicz.

Bartłomiej Sawicki