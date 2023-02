Nowe sankcje unijne uderzą we flotę widmo do szmuglowania ropy z Rosji Alert

Majątki 121 osób oraz firm i instytucji z Rosji zostały zablokowane w Unii Europejskiej i zakaz wjazdu do Wspólnoty zaczął obowiązywać – informuje Informacyjna Agencja Radiowa. Jeden z nowych przepisów uderza w firmę pozwalającą omijać sankcje tankowcom rosyjskim.

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

– W unijnym Dzienniku Urzędowym został opublikowany dziesiąty pakiet sankcyjny wobec Rosji do którego została dołączona tak zwana “czarna lista”. Na liście sankcyjnej są między innymi cztery osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci, wywożenie ich w głąb Rosji i przymusowe tam adopcje. Polska uważa, że restrykcjami powinno być objętych co najmniej 30 osób i instytucji – czytamy w depeszy IAR. – Ponadto na tej liście jest dwóch bojowników z grupy Wagnera. Są kolejni propagandyści Kremla – dziennikarze i pisarze, między innymi Marina Achmedowa. Są także osoby z Rady Federacji i Dumy Państwowej, wiceministrowie z kilku resortów, przedstawiciele marionetkowych władz na okupowanych przez Rosję terenach i prokuratorzy i prawnicy.

– Jeśli chodzi o firmy to są te zbrojeniowe, budowlane, ubezpieczeniowe, także z sektora stoczniowego, rakietowego i kosmicznego. Wpisana została również firma żeglugowa z siedzibą w Dubaju, która jest przykrywką dla rosyjskich tankowców i która pomaga Moskwie w obchodzeniu sankcji obejmujących ropę – podsumowuje IAR.

Rosjanie wykorzystują tankowce rejestrowane na podmioty spoza Rosji po to, aby szmuglować ropę pomimo embargo morskiego w Unii Europejskiej oraz całkowitego w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Uszczelnianie sankcji pozwala tropić podmioty pomagające w takim procederze, by dalej ograniczać przychody Kremla. Rosjanie stracili w styczniu 2023 roku 49 procent przychodów ze sprzedaży węglowodorów w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa/Wojciech Jakóbik