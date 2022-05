Spółka Orlenu Baltic Power szuka podmiotów do współpracy przy offshore Alert

Spółka Baltic Power zamierza przeprowadzić prekwalifikacje, a następnie zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do planowanych przetargów. Opisane zakresy dostaw sprzętu oraz usługi będą świadczone w okresie budowy morskiej farmy wiatrowej zaplanowanym na lata 2024 -2026 – podaje spółka.

Dostawy usług i sprzętu obejmują zakresy:

Pomoce nawigacyjne (AtoN), obejmujące następujące podzakresy:

Wynajem lub zakup sprzętu

Rozmieszczanie, odzyskiwanie i konserwacja

Boje meteorologiczne, obejmujące następujące podzakresy:

Wypożyczenie sprzętu

Rozmieszczanie, pobieranie i konserwacja

Statek strażniczy (GV zgodny ze standardami branży wiatrowej) [usługa]

Statek do przewozu załogi (CTV zgodny z normami obowiązującymi w przemyśle wiatrowym) [usługa]

Audyty statków (akredytowani przez I.M.C.A., doświadczeni inspektorzy HSE)

Sprzęt ochrony osobistej, obejmujący między innymi następujące podzakresy:

Zestaw ratunkowy

Kamizelka ratunkowa

Osobisty nadajnik lokalizacyjny (PLB)

Sprzęt do pracy na wysokości

Usługi prognozowania pogody

Zasoby ludzkie, obejmujące następujące podzakresy:

Przedstawiciele klienta na lądzie i morzu (fundamenty, kable podmorskie, turbiny wiatrowe)

Technicy pracujący na morzu (konserwacja urządzeń na morzu w fazie budowy)

Tymczasowe zaplecze biurowe, obejmujące następujące podzakresy:

Biuro, sala konferencyjna

Kantyna

Toaleta, prysznic

Szatnia, suszarnia

Magazyn (z klimatyzacją)

Do procesów przetargowych zostaną zaproszone podmioty, które wykażą swoje doświadczenie w realizacji usług i dostaw sprzętu dla morskich lub lądowych projektów budowlanych w formule EPCI. Wraz z potwierdzeniem zainteresowania udziałem w postępowaniach należy przekazać prezentację firmy oraz referencje dotyczące zrealizowanych projektów (szczegóły projektu, zakres, daty/ czas trwania).

Potwierdzenie zainteresowania oferentów, deklarację zgodności z ogólnymi warunkami określonymi powyżej lub dodatkowe pytania należy przesłać do Baltic Power na adres e-mail: offshoresuppliers@balticpower.pl nie później niż do 10 czerwca 2022 roku.

Kolejne etapy procesu:

1. Wewnętrzny proces prekwalifikacji oferentów.

Rozpoczęcie: Czerwiec 2022 | Zakończenie: Lipiec 2022 roku.

2. Realizacja kontraktu:

Rozpoczęcie: Styczeń 2024 | Zakończenie: Listopad 2025

– Morska farma wiatrowa Baltic Power to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijanych tego typu projektów na Bałtyku. Na obszarze zlokalizowanym ok. 22 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa docelowo stanie około 70 turbin. Farma wiatrowa Baltic Power o mocy zainstalowanej do 1200 MW będzie w stanie docelowo dostarczać czystą energię nawet dla miliona gospodarstw domowych rocznie przez ponad 25 lat – podaje spółka.

Baltic Power/Michał Perzyński