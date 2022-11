Służby szwedzkie: Wybuchy Nord Stream 1 i 2 to sabotaż Alert

Szwedzka służba bezpieczeństwa (SAPO) poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych oględzin i analizy materiałów zebranych na dnie Bałtyku odkryto obecność materiałów wybuchowych, co potwierdza tezę o sabotażu gazociągów.

Wyciek gazu z Nord Stream 1 i 2. Fot. Forsvaret.

Służba podkreśliła, że trwają szczegółowe badania mające wykazać jaki konkretnie materiał wybuchowy został odkryty i czy na podstawie tych danych będzie można sformułować akt oskarżenia i zidentyfikować sprawce.

Obecność materiałów wybuchowych na miejscu wybuchu potwierdza tezę, że za tym incydentem stoją sabotażyści.

Do wybuchów trzech nitek gazociągów – dwóch Nord Stream 1 oraz jednej Nord Stream 2 doszło 26 września. Wtedy spółka operująca gazociągami Nord Stream AG, poinformowała o znacznym spadku ciśnienia w magistralach. W wyniku rozszczelnienia gazociągów do atmosfery ulotniło się ponad 400 tys. ton metanu, co jest największym pojedynczym wyciekiem w historii pomiarów.

SAPO/Mariusz Marszałkowski