TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (23-27.08.2021).

1. J. Perzyński: Chiny już się czają na surowce Afganistanu, a przy okazji na Ujgurów

Upadek rządu w Afganistanie jest uważany przez wielu ekspertów jako jedna z największych porażek Zachodu. Wojska rządowe zostały pokonane w zaledwie kilka tygodni, bez walki. Obecnie jedynym regionem poza kontrolą talibów jest Dolina Pandższiru, gdzie organizuje się rebelia z Ahmadem Masudem, synem zabitego przywódcy mudżahedinów i Sojuszu Północnego, słynnego Ahmada Szaha Masuda – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Gazowe Ogniem i Mieczem wokół Nord Stream 2

Inicjatywa Platformy Krymskiej była okazją do kuluarowych rozmów o Nord Stream 2. Polska i Ukraina odegrały w nich prominentną rolę. Razem mogą stworzyć alternatywę do systemu dostaw gazu podporządkowanego rurze Putina, zaczynając od solidarności w razie zakłócenia dostaw przez Rosję, która już teraz celowo ogranicza podaż gazu w Europie – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Marszałkowski: Rosja płonie! Ile kosztują pożary Syberii?

Szacuje się, że mniej niż 10 procent pożarów w Rosji jest gaszonych. Reszcie pozwala się palić, co prowadzi do ogromnych zniszczeń milionów hektarów lasów, ale i uwalniania do atmosfery kolejnych setek milionów ton dwutlenku węgla i innych gazów. Ile kosztują nas syberyjskie pożary? – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Tkocz: Umowa społeczna z energetyką wymaga wsparcia naukowców

Bogdan Tkocz z komitetu protestacyjno-strajkowego Taurona ocenia zapisy projektu umowy społecznej z energetyką opublikowane przez BiznesAlert.pl. – Konieczne jest dopuszczenie do głosu naukowców, inżynierów oraz niezależnych ekspertów, którzy w optymalny sposób dobiorą technologię do potrzeb i możliwości. Jesteśmy po wstępnych rozmowach w tym zakresie – pisze.

5. Jakóbik: Koncesja za 10 zł, czyli jak przenieść prawa z PGNiG do Orlenu?

Fuzja PKN Orlen z PGNiG to wyzwanie z punktu widzenia koncesji gazowych. W grę wchodzi sukcesja generalna, czyli przeniesienie wszystkich koncesji od razu albo żmudny proces wykupu, który będzie czasochłonny, ale nie wymaga zmiany prawa i może kosztować 10 zł od koncesji – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.