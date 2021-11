Enea prezentuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Konferencja wynikowa Grupy Enea. Fot. BiznesAlert.pl.

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom Grupy Enea w trzecim kwartale 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki Enei w trzecim kwartale 2021 roku

12:35

– Zmiana podatku VAT nie ma bezpośredniego wpływu na zatwierdzanie taryf dla gospodarstw domowych. Zróżnicowanie VAT w różnych okresach w roku spowoduje różnicę w cenach brutto dla klientów. Będą one niższe w pierwszej części przyszłego roku. Wpływ na finalną cenę dla klientów będzie znany po zatwierdzeniu taryf przez prezesa URE – tłumaczył prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

12:30

– Treść wniosku do prezesa URE ws. podwyższenia cen energii dla gospodarstw domowych jest wiadomością poufną. Nie komentujemy go przed decyzją. Optymalnym rozwiązaniem dla Enei byłoby, gdyby wzrost taryfy odzwierciedlał realny wzrost kosztów i praw majątkowych. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do prezesa URE. Wzrost cen energii jest ściśle związany z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Ponad połowa kosztów energii w Polsce to jej efekt. Trzeba przypominać o tym, że ceny uwzględniają ochronę środowiska, klimatu i rozwój nowych technologii. Stąd nasze plany związane z OZE i wydzieleniem aktywów węglowych do NABE – podkreślił prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

12:23

– Trendy, które obserwujemy w tym roku, utrzymają się w następnym. Oczekujemy dobrych wyników dystrybucji i ze strony Bogdanki. Nie ma wątpliwości, że dobre wyniki osiągną OZE. Z kolei spaść mogą wyniki elektrowni systemowych opalanych węglem kamiennym – tłumaczył Wiceprezes ds. finansowych Rafał Mucha.

✅ 📈 Wiceprezes ds. finansowych @Grupa_Enea Rafał Mucha: Oczekujemy dobrych wyników dystrybucji i ze strony Bogdanki. Nie ma wątpliwości, że dobre wyniki osiągną #OZE. Z kolei spaść mogą wyniki elektrowni systemowych opalanych węglem kamiennym | #WynikiEnei #węgiel #Bogdanka pic.twitter.com/hQHichhIo0 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 26, 2021

12:17

Prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek podkreśla, że zapasy węgla we wszystkich jednostkach wytwórczych są powyżej wymaganych poziomów. – Dodatkowe zapotrzebowanie zostało pokryte przez dostawy z Bogdanki – powiedział. Wiceprezes ds. finansowych podkreślił z kolei, że sprzedając energię elektryczną zabezpieczamy uprawnienia do emisji na rok 2022.

🔊 Prezes @Grupa_Enea Paweł Szczeszek podkreśla, że zapasy węgla we wszystkich jednostkach wytwórczych są powyżej wymaganych poziomów. – Dodatkowe zapotrzebowanie zostało pokryte przez dostawy z Bogdanki – powiedział | #WynikiEnei #Bogdanka #węgiel pic.twitter.com/CFXKYrIMTW — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 26, 2021

12:15

– Poprawiamy wyniki we wszystkich obszarach działalności. Obserwujemy malejącą marżę w elektrowniach na węgiel kamienny, ale podkreślamy dobry wynik w naszym otoczeniu rynkowym – mówił Rafał Mucha, wiceprezes ds. finansowych Grupy Enea.

Rafał Mucha, wiceprezes ds. finansowych @Grupa_Enea: Poprawiamy wyniki we wszystkich obszarach działalności. Obserwujemy malejącą marżę w elektrowniach na #węgiel kamienny, ale podkreślamy dobry wynik w naszym otoczeniu rynkowym 📊 | #WynikiEnei #energetyka pic.twitter.com/Ezo9CAZFaM — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 26, 2021

12:12

– Cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła o 106 procent w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Dzisiaj to już 70 euro za tonę, tempo wzrostu nie zwalnia – powiedział Prezes Grupa Enea Paweł Szczeszek.

🗨 Prezes @Grupa_Enea Paweł #Szczeszek: Cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła o 106 procent w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Dzisiaj to już 70 euro za tonę, tempo wzrostu nie zwalnia | #emisjeCO2 #EUETS #WynikiEnei pic.twitter.com/Xz4zP6ZRaC — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 26, 2021

12:09

Wiceprezes Grupy Enea Artur Wasil prezentuje wyniki LWB Bogdanka.

12:00

Konferencja Grupy Enea rozpoczęła się. Zachęcamy do śledzenia relacji.

11.55

Za pięć minut rozpocznie się konferencja Grupy Enea poświęcona wynikom finansowym w trzecim kwartale 2021 roku. Transmisja na żywo dostępna jest na YouTube i można ją znaleźć tutaj. Szczegółowe wyniki finansowe można znaleźć na BiznesAlert.pl tutaj.

Opracowali Michał Perzyński i Gabriela Cydejko