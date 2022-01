Perspektywy sektora elektroenergetycznego i gazowego podczas POWERPOL 2022 (NA ŻYWO) Ciepłownictwo

POWERPOL 2022. Fot. BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z konferencji POWERPOL, podczas której zostaną omówione kwestie kondycji i perspektyw sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

22. Pierwszy dzień Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

11.05

– PGNiG OD skorzystał z rozwiązania rozłożenia kosztów taryfy na trzy lata. Taryfa wzrosła o 80 procent wliczając koszt dystrybucji, to przełożyło się na wzrost rachunków dla odbiorców o średnio 54 procent – powiedział Rafał Gawin.

– Przyłączanie nowych OZE, zwłaszcza fotowoltaiki, staje się wyzwaniem. Problemem są oczywiście możliwości sieci dystrybucyjnej, które niebezpiecznie zbliżają się do granic swoich możliwości – alarmuje prezes URE.

11.00

– Taryfy dystrybucyjne, które wzrosły o dziewięć procent, są spowodowane o wzrost opłaty mocowej, która wzrosła o ponad 30 procent – zaznaczył.

– Widzieliśmy jak rosły koszty produkcji energii, głównie koszty uprawnień do emisji. W 2021 roku nastąpiły duże zmiany również na rynku gazu. Tutaj wpływ miały m.in. niedobór produkcji energii ze źródeł odnawialnych, kiedy musiały je zastąpić źródła gazowe. W drugiej połowie roku wpływ na sytuację rynku miała duża polityka na rynku podażowym – podkreślił prezes Gawin.

– W przypadku rynku energii zawsze zwracamy uwagę na staranność wniosków składanych przez przedsiębiorstwa. W części obrotu rachunki wzrosły średnio o 37 procent w 2021 roku. Średnio, odejmując opłaty dystrybucyjne, ceny wzrosły o 24 procent, co w ostatecznym rozrachunku podniosło średnie rachunki za energię o 21 złotych – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

10.50

– Problemem realizacji programu jest wstrzymanie nowych przyłączeń przez PSG, gdyż 45 procent wniosków w Czystym Powietrzu jest związanych z wymianą źródeł ciepła z paliwa stałego na paliwo gazowe. Wierzymy, że PSG i PGNiG rozwiążą wkrótce ten problem – powiedział Bartłomiej Orzeł.

10.40

– Drugim powodem przyśpieszenia programu jest rozwój współpracy z gminami, które prowadzą działania informacyjne, ale także wspierają m.in. w wypełnianiu wniosków – powiedział Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze.

– Program Czyste Powietrze jest jednym z największych programów redukcji niskiej emisji, a z drugiej strony podnoszenia efektywności energetycznej polskich domów. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. W 2021 roku zagospodarowano fundusze w wysokości trzech miliardów złotych. Tygodniowo wpływało powyżej czterech tysięcy wniosków. To efekt wejścia w życie programu Czyste Powietrze 2.0. To zasługa ułatwienia złożenia wniosku – zaznaczył Bartłomiej Orzeł.

10.20

– Proces transformacji energetycznej w Polsce musi zostać przeprowadzony w sposób odpowiedzialny. Musimy być odpowiedzialni za polskie społeczeństwo, obywateli i stan gospodarki. Podchodzimy do tego tematu z wielką ostrożnością, ale i w sposób ambitny – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

10.10

– My jesteśmy w stanie zrealizować założenia transformacji, tylko jakim kosztem? W Europie zapomina się o uwarunkowaniach historycznych takich jak druga wojna światowa i komunizm, który dotknął wiele państw Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział były minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Mamy 14,5 GW OZE w energetyce. To jest 27 procent mocy zainstalowanych w energetyce. To jest duże osiągnięcie i energetyka wyprzedza w transformacji wszystkie inne działy gospodarki narodowej. Wskaźnik 27 procent miał być osiągnięty w 2025 roku, co warto podkreślić. To jest sukces, o którym nie mówi się na co dzień – powiedział Tchórzewski.

– Mamy umowę społeczną na wyjście z węgla do 2049 roku. Z Komisją Europejską mieliśmy uzgodniony 2060 rok. Rzad zdecydował się przyspieszyć ten proces o 11 lat. To bardzo ambitny acz wykonalny plan.

Za transformacja energetyczną musi iść transformacja regionalna tak aby nie doszło do zapaści gospodarczej w tych regionach post górniczych – dodał.

– Z niepokojem odbieram, że nie idzie w Polsce budowa fabryki samochodów elektrycznych. Zanieczyszczenia tworzone przez motoryzację są nie mniej gorsze niż te wynikające z energetyki – zaznaczył Krzysztof Tchórzewski, były minister energii.

9.55

O godz. 10.00 rozpoczyna się pierwszy panel 22. Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Zapraszamy do śledzenia licznych dyskusji razem z nami!

