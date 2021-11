PGNiG prezentuje wyniki za trzeci kwartał 2021 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej PGNiG poświęconej wynikom finansowym spółki za trzeci kwartał 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki PGNiG za trzeci kwartał 2021 roku

Dobiegła końca konferencja prasowa PGNiG dotycząca wyników finansowych za trzeci kwartał 2021 roku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji na żywo.

R. Perkowski: Duże umowy wchodzą w życie od 2023 roku, na chwilę obecną główne kontrakty pochodzą z Kataru, obecny import z USA jest marginalny. Nie ujawniamy rentowności naszych kontraktów, nie ma strategicznych zmian w naszych planach, nie planujemy podpisywać długoterminowego kontraktu z Rosją.

P. Wacławski o fuzji PGNiG z PKN Orlen: – Kryzys energetyczny życia nam nie ułatwia, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na proces fuzji. Zostały złożone wnioski o koncentrację, spodziewamy się decyzji UOKIK w I kwartale 2022 roku. Ceny węglowodorów nie mają na to wpływu – ocenił. – Koncesje w trakcie procesu fuzji muszą zostać utrzymane, a ciągłość produkcji zachowana – dodał.

– Porównując 9 miesięcy 2020 do 2021 roku, liczba dostaw LNG zmniejszyła się ze względu na prace modernizacyjne wykonane na terenie terminala w Świnoujściu. Jednak wolumenowo do końca roku powinno być porównywalne do roku ubiegłego – mówi Perkowski.

– Pierwotna cena za aktywa INEO miała wynosić 1,5 dolarów, a ostatecznie ze względu na ceny węglowodorów, wyniosła ostatecznie 200 mln dolarów – dodaje Perkowski

– Cały czas realizujemy prace poszukiwawcze i wydobywcze. Działają one na korzyść nie tylko naszej spółki, ale i też całego państwa – mówi Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych.

– Wyniki grupy są dobre, bardzo dobre wyniki wygenerował upstream, jednak nasze wyniki trzeba oceniać również w kontekście danych z sektora obrotu. Te dwa elementy się naturalnie headgują – podsumowuje Wacławski.

– Jeżeli dobrze zarabiamy na wydobyciu, to wtedy gorzej odbija się to na wynikach sektora obrotu i magazynowania. Dokładnie odwrotną sytuację widzieliśmy rok temu, kiedy cena surowców była bardzo niska – mówi Przemysław Wacławski.

– Import wzrósł o 7 procent do poziomu 11,99 mld m sześc. Sprzedaż zwiększyła się o 8 procent do poziomu 24,05 mld m sześc. – dodaje.

Wacławski: Sektor upstream ze względu na wysokie ceny węglowodorów mocno przyczynia się do wyniku finansowego grupy, co jest największą różnicą względem 2020 roku.

– Średnia cena notowań TGE RD wzrosła o 235 procent – zaznacza.

– Wynik z zeszłego roku jest zawyżony w wyniku zdarzenia jednorazowego, jakim była wypłata odszkodowania w wysokości 1,6 mld dolarów przez rosyjski Gazprom – mówi Wacławski.

– Wyniki grupy są determinowane sytuacją makroekonomiczną. Na początku roku mieliśmy duże zużycie gazu w wyniku mroźnej zimy, od wiosny mamy odbicie popandemiczne i również wzrost zapotrzebowania. Sytuacja na świecie powoduje, że wolumeny LNG kierowane są do Azji. Brak odpowiednich dostaw ze Wschodu powoduje presje na cenę gazu w Europie – powiedział wiceprezes PGNiG ds. finansowych Przemysław Wacławski.

Rozpoczyna się konferencja wynikowa PGNiG.

Konferencja jeszcze się nie rozpoczęła, ale już teraz znamy szczegółowe dane, jeśli chodzi o import LNG do Polski:

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.00.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński