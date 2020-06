TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (1-5.06.2020).

1. Laskowski: Górnictwo w opałach. Część III: Plan ocalenia polskiego węgla

Bitwa krajowego górnictwa i importerów, która właśnie się rozpoczęła to nie walka o rynek dwóch konkurentów, ale o być albo nie być dla całego sektora węglowego w Polsce. O łakomy kąsek dla zagranicznych producentów węgla i o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego nie można lekceważyć decyzji, które będą musiały zostać podjęte w najbliższym czasie. Osobiście odnoszę wrażenie, że nie wszyscy decydenci tego sektora zdają sobie sprawę z powagi i konsekwencji tego starcia. Przynajmniej nie wskazuje na to stan podejmowanych decyzji. A już na pewno nie plan stoczenia tej batalii. Nota bene planu nie ma. Co więcej nie ma nawet pomysłu na plan. Co należy więc zrobić? – zastanawia się Andrzej Laskowski, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Baca-Pogorzelska: Jak się bawić to się bawić. Atom w Niemczech skasować i węgiel z Rosji wstawić (FELIETON)

Zamknij wszystkie kopalnie węgla kamiennego, po czym otwórz nowy blok węglowy przy okazji zamykając całkiem sprawne atomówki i ogłaszając odejście od węgla za kilkanaście lat. Drodzy zachodni sąsiedzi, jaki to ma sens? – pyta Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Proszę Państwa, czwartego czerwca 2020 roku skończył się w teorii Nord Stream 2 (ANALIZA)

Projekt nowych sankcji USA wobec Nord Stream 2 przedstawiony czwartego czerwca zawiera komponent, który nie został wymieniony w przeciekach na ich temat. Blokada certyfikacji gazociągu dodatkowo zwiększa szanse, że gazociąg nie powstanie – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Lipka: Dlaczego warto podpisać się pod listem za budową atomu w Polsce

Dlaczego zbierane są podpisy w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce? Dlaczego warto go podpisać? Tłumaczy Jerzy Lipka, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu na rzecz Energetyki Jądrowej.

5. Jakóbik: Amerykanie mierzą w miękkie podbrzusze Nord Stream 2

Nowe sankcje USA to próba wycelowania w najsłabszy punkt projektu bez antagonizowania Niemców. Mogą uniemożliwić ukończenie spornego gazociągu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.