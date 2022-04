Jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w erze nowych wyzwań? Debaty na EuroPower 2022 (NA ŻYWO) Ciepłownictwo

EuroPower 2022. Fot. Michał Perzyński

Witamy w relacji na żywo z 35. edycji konferencji EuroPower. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

1. dzień konferencji EuroPower 2022

14.45

– Transformacja cyfrowa musi postępować wraz z transformacją energetyczną. Mamy drastyczne zmiany w zarządzaniu siecią, obecnie przepływy są wielokierunkowe, więc operatorzy muszą na nowo określić swoje miejsce na rynku energetycznym. Pożądane jest, by wsparcie IT dotyczyło również opracowania danych, by nasza funkcjonalność była jak najwyższa. Cały czas zastanawiamy się jak doprowadzić do segmentacji naszych potrzeb, by realne było wykorzystanie ICT. Rolą OSD jest bycie bazą dla nowych funkcjonalności w energetyce – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes zarządu ds. innowacji i logistyki w Enea Operator,

14.25

– Jesteśmy w specyficznym momencie, kiedy pytanie o bezpieczeństwo zmieniło perspektywę. Oprócz wojny zbrojnej dzieje się też wojna w cyberprzestrzeni, dlatego ważnym elementem jest cyberbezpieczeństwo. Z punktu widzenia pracowników i klientów, ważne, byśmy umieli zidentyfikować elementy dezinformacji. Do tej pory firmy koncentrowały się na wdrażaniu technologii związanych z bezpieczeństwem, teraz nie jest to jedyny aspekt. Teraz najważniejsze jest zadbanie o najsłabszy element, czyli o aspekt ludzki. Nad tym powinniśmy więcej pracować – powiedział Szymon Ferens, prezes PGE Systemy.

13.48

– Aby zrozumieć powód naszej decyzji odnośnie wejścia w SMR musimy wrócić pamięcią do połowy zeszłego roku i przeanalizowania naszej konsumpcji wynoszącej 2,9 TWh. Nasze własne źródła zapewniają nam 400 GWh energii. Fotowoltaika, która napędza kopalnię Sierra Gorda w Chile działa, ale tam jest ponad 300 słonecznych dni w roku. Farmy wiatrowe na Bałtyku jeszcze nie funkcjonują i jednak nie zapewnią w pełni naszego zapotrzebowania. Stąd wybór SMR-ów, które mają nam zapewnić pełną samowystarczalność. Wybór padł na produkt NuScale, ponieważ ta technologia posiada certyfikację. Chcemy być prekursorem zmiany, i chcemy iść w kierunku transformacji – powiedział Piotr Podgórski, dyrektor ds. transformacji w KGHM.

13.20

– Każdy kto prowadzi biznes, chce wiedzieć jakie będą tego koszty. Obok kosztów osobowych, każdy zastanawia się nad cenami energii. To jest wyzwanie. W jednym z naszych zakładów wydobywczych przez wiele lat metan znajdujący się pod ziemią był niebezpiecznym odpadem. Dodatkowo jest to bardzo niebezpieczny gaz również dla atmosfery. Poradziliśmy sobie w ten sposób, że zainstalowaliśmy w tym zakładzie silniki gazowe, które produkowały prąd. Dziś posiadamy cztery silniki produkujące 10,8 MWh energii, do tego powstaje ciepło, które oddajemy do spółki córki Węglokoksu. Kryzys wymusza na firmach szukania alternatyw. Dziś wygrają ci, którzy jak najszybciej ją znajdą – Piotr Apollo, prezes Tauron Nowe Technologie.

11.57

– Ostatnie zdarzenia sprawiły, że w Polsce zmieniliśmy postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o relacje handlowe. To ważna refleksja dla Europy, że jakość relacji i poczucie nie tylko interesu, ale dobrej współpracy, będzie decydować o bezpieczeństwie. Budowanie bezpieczeństwa będzie oparte o własne zasoby. To doświadczenie sprawi, że będzie łatwiej budować bezpieczeństwo w przyszłości – mówił Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.

11.42

– Postrzegamy NABE jako szansę dla Taurona. Skupienie aktywów węglowych w jednym ręku daje szansę zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Tauron ma możliwość wydobycia 6 mln ton węgla rocznie. Trzeba nam jednak źródeł elastycznych. Jeśli będziemy budować OZE, potrzebujemy regulacyjnych źródeł, którymi mogą być elektrownie węglowe – powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski.

11.25

– Wodór jest podstawowym czynnikiem, który pozwoli nam się rozwijać. Nasza strategia wodorowa została ogłoszona, na dzień dzisiejszy pozyskanie wodoru na miarę naszych potrzeb jest mało prawdopodobne. Olbrzymie ilości wodoru są potrzebne do przemysłu. Wodór pozwala odejść od paliw kopalnych w kierunku wskazanym przez Unię Europejską. Dzięki temu możemy produkować paliwa syntetyczne. Jeśli patrzymy na offshore, nie przewiduje się nadwyżek energii, dlatego patrzymy na inne opcje. Możemy pozyskać wodór z zewnątrz. Do Mazowieckiego Klastra Wodorowego przyłączyło się ponad 30 firm. Wodór może być produkowany również w elektrowni jądrowej, czy pyrolizy. Staramy się również wykorzystać biogaz. Tutaj podstawą jest rozwój energetyki. Jeśli chodzi o OZE, niezbędne są również magazyny energii. Jest to kosztowne, ale jest taka możliwość. Co do węgla, problemem mogą być kadry; starsi pracownicy odchodzą na emerytury, a nie szkolimy nowych – mówił Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

11.11

– Będziemy wykorzystywać nasze jednostki węglowe, bo nie ma innej możliwości. Polska stała się eksporterem energii elektrycznej, która powstaje w dużej mierze z węgla. W najkrótszej perspektywie będziemy potrzebować tych jednostek, by zbilansować system. W perspektywie długoterminowej kurs nie zmienił się – nadal dążymy do gospodarki niskoemisyjnej, jestem przekonany, że korekty będzie potrzebował sposób dojścia do celów długoterminowych. Być może w okresie przejściowym węgiel będzie stanowił alternatywę dla gazu. Węgiel jest potrzebny, bo bez niego w ciągu najbliższych lat trudno będzie utrzymać bilans, ale w długiej perspektywie będziemy od niego odchodzić – mówił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

– Jest spora grupa jednostek wytwórczych, które miałyby być wycofane z rynku ze względów ekonomicznych. Dzisiaj te sygnały ekonomiczne są zachęcające, by wytwarzać energię z węgla – dodał Gawin.

10.58

– Ilość węgla importowanego z Rosji to 7-15 procent wykorzystania od importu. Energetyka zawodowa nie jest uzależniona od rosyjskiego węgla. Importowany węgiel ma zaspokoić zapotrzebowanie lokalnych ciepłowni. Ustawa, która została przyjęta przez Sejm, wprowadza zakaz importu węgla z Rosji, będziemy go importować z innych kierunków. Polski potencjał górniczy nie został zlikwidowany. Jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycie, pracują nad tym spółki. Nie widzimy zagrożenia dla funkcjonowania energetyki zawodowej. Dbamy o to, by dostęp do surowców energetycznych w Polsce był ciągły i właściwie monitorowany. Importowany węgiel będzie pochodził z Kolumbii, RPA, czy Australii – powiedział Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

10.47

– Dzisiaj w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej musimy rozmawiać o utrzymaniu stabilności systemu. Silenie się na przewidywanie co się stanie w średnim horyzoncie nie ma sensu. Nie wiemy co się będzie działo za trzy tygodnie. Mam nadzieję, że Europa będzie rezygnować z rosyjskiego gazu. Transformujemy energetykę węglową, ale tempo musi być dostosowane do poziomu rozwoju naszej gospodarki – powiedział Karol Rabenda, podsekretarz stanu w ministerstwo aktywów państwowych

10.41

– Nic nie wskazuje na to, by gaz przestał być uważany za paliwo przejściowe. Rynki są niemalże połączone dzięki interkonektorom. Na pewno będzie rewizja co do miksu na okres przejściowy, ale na pewno nie będzie odejścia od gazu, którego nie ma czym zastąpić. W tej chwili nie ma powodu do rewizji naszych planów inwestycyjnych – powiedział wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko.

– Każdy kraj ma swoje uwarunkowania. W najtrudniejszej sytuacji są Niemcy, którzy odchodzą od atomu i węgla, i uzależnili się od jednego dostawcy. Sytuacja jest trudna również we Francji – dodał.

10.36

– Wszyscy klienci PKP Energetyka są już wyposażeni w inteligentne liczniki, co pozwala nam myśleć nad dalszymi krokami transformacji energetycznej. To co działo się w ostatnich latach na kolei, jest pewnym wyznacznikiem tego, co będzie się działo w całej energetyce. Pierwszym elementem jest kwestia optymalizacji zużycia energii. My jako PKP Enegretyka uregulowaliśmy kwestię rekuperacji. Pociągi podczas hamowania odzyskują energię i oddają ją do sieci. Drugim elementem jest optymalizacja ekonomicznej jazdy. Chodzi o to, aby maszyniści prowadzili maszyny w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać energię – powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

10.23

– My dziś płacimy ogromne pieniądze na pozwolenia ETS. Nie liczę, że ciepłownictwo uda się wyłączyć z systemu ETS. Liczymy, że jednak uda się go zreformować. Przykra konstatacja jest taka, że z perspektywy Brukselii w ogole nie widać takich obiektów jak nasze. Urzędnicy w Brukselii nie mieli świadomości, że tak duże jednostki generacji ciepła systemowego jak np. EC Siekierki czy Żerań istnieją. Kilka tygodni temu była delegacja z Brukselii, która wizytywała EC Siekierki. W kuluarach urzędnicy przyznali że pierwszy raz widzieli taką instalację – dodał powiedział Paweł Przychodzień, członek zarządu PGNiG Termika.

10.12

– Nasz miks energetyczny będzie ewoluował. Musimy odejść od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i zeroemisyjnych. Chcemy to zrobić odpowiedzialnie dla gospodarki, która musi mieć stabilny dostęp do energii – dodał Zyska.

10.10

– Jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną, o wyzwaniach związanych z polskim miksem energetycznym, o projekcie Fit for 55. 24 lutego zmienił praktycznie wszystko w naszym rozumowaniu. Konieczność odejścia od rosyjskich węglowodorów powoduje, że powinniśmy dokonać dywersyfikacji dostaw i uniezależnić się od paliw kopalnych z tego kierunku – podkreślił Ireneusz Zyska podczas konferencji EuroPOWER.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński