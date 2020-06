Kurtyka: Neutralność klimatyczna do 2050 roku to ambitne wyzwanie dla Polski Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

– Polska powiedziała tak dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział minister Michał Kurtyka podczas Szczytu klimatycznego ToGetAir 2020.

Mobilizacja i budowanie

– Mamy jednak także świadomość, że musimy mieć jasności czy startujemy z tego samego punktu. Pozostałe kraje przyznały, że Polska startuje z innego punktu dojścia do neutralności klimatycznej. Z naszej strony zobowiązujemy się do lokalnej współpracy przy mobilizacji środków i budowaniu akceptowalność zmian. Nasi partnerzy powiedzieli tak polskiemu stanowisku – zaznaczył Michał Kurtyka.

– Polska przyjęła pakiet zielonych inwestycji a po stronie naszych partnerów jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z 40 mld euro. Osiem miliardów euro trafi do sześciu polskich regionów, do tego unijny program odbudowy w wysokości 750 mld euro. Polska będzie czwartym beneficjentem – powiedział minister.

Michał Kurtyka podkreślił, że na ponad 40 tysięcy megawatów zainstalowanej mocy w Polsce, zanotowaliśmy 10-tysięczny megawat zainstalowanej mocy w OZE. – Ta rewolucja to nowe miejsca pracy i inwestycje. Jako ministerstwo klimatu zaproponowaliśmy polskim samorządom, przedsiębiorcom i rodzinom szeroko zakrojony plan zielonych inwestycji, który mobilizuje prawie osiem miliardów złotych. Te pieniądze będą do wydania w tym roku po to, żeby poprawiać jakość powietrza i wody oraz towarzyszyć ożywieniu gospodarczemu, którego wszyscy chcemy. Polacy bardzo mocno korzystają z tej oferty. W zeszłym roku polskie rodziny skorzystały z kwoty trzech miliardów złotych ulgi termomodernizacyjnej, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia i kosztów energii, a także podniesienia jakości życia w naszym kraju – wyliczył minister.

Opracowali Bartłomiej Sawicki i Michał Perzyński