Inwazja Rosji na Ukrainie (NA ŻYWO)

10.00

Nie jest jasne czy rząd federalny zgodził się na przejęcie udziałów większościowych Rafinerii Schwedt w Niemczech przez rosyjski Rosnieft. Jej produkty naftowe trafiają także do Polski. To ważne w obliczu inwazji na Ukrainie.

9.15

Kontrakty na dostawy gazu w marcu na giełdzie holenderskiej TTF podrożały 24 lutego o ponad 20 procent po wieściach o ataku Rosji na Ukrainę.

9.00

– Obserwujemy wojnę lądową w Europie. Myśleliśmy, że można ją znaleźć tylko w podręcznikach do historii. Jest to rażące naruszenie prawa międzynarodowego – podkreśla minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck.

– Współpracujemy z sojusznikami Europy i NATO, aby reagować natychmiast, z jednością i determinacją – dodaje.

8:55

Według przedstawiciela Gazpromu, Siergieja Kuprjanowa, gaz płynie przez magistralę ukraińską bez zakłóceń.

8:50

Kolumny wojskowe zbierają się do przekroczenia granicy z Ukrainą również nieopodal granicy polsko-białoruskiej.

Military equipment was filmed by cameras in the Malarytski district of the Brest region (the area borders with Ukraine), at 10.05 am (Minsk time) moving towards the border with Ukraine pic.twitter.com/9RD88CHJzA — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 24, 2022

8:45

Kolumny rosyjskiego sprzętu przekraczają granicę białorusko-ukraińską.

Convoy of MT-LB’s, fire control vehicle and TOS-1 flamethrower MLRS, plus other vehicles reportedly at the Senkovka-Veselovka border crossing with Belarus pic.twitter.com/MqseHsP5LQ — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

8:40

Mieszkańcy Kijowa pośpiesznie ewakuują się z miasta. Powoduje to gigantyczne korki. Kolumny samochodów zmierzają w kierunku zachodnim.

8:30

Ukraiński myśliwiec Su-27 przekroczył granice Rumunii. Zgodnie z informacjami było to spowodowane ostrzałem lotniska wojskowego pod Odesą, z którego myśliwiec ten wystartował.

8.20

Płonie port marynarki wojennej Ukrainy w Oczakowie. Obiekt stał się celem ataku rakietowego ze strony Rosji.

8:15

Ceny surowców na giełdach rosną w obliczu rosyjskiej inwazji.

Cena gazu na giełdzie TTF skoczyła o 40 procent do 120 euro za MWh.

Cena ropy rośnie o 5,5 procent do 102 dolarów za baryłkę.

Rosną również ceny m.in. aluminium.

WAR COMMODITIES UPDATE: 🔥European natural gas TTF jumps 40%

⛽️Brent oil rises >$102 (+5.5%)

📈3-month aluminum at record high (>$3,350)

🌾Chicago wheat +5% to 9-year high For now, no reports of oil / gas flow disruption via Ukraine. Emphasis in for now. #OOTT #Ukraine — Javier Blas (@JavierBlas) February 24, 2022

8:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński skierował się z odezwą do narodu. Ukraiński prezydent ostrzega przed nieprawdziwymi informacjami pojawiającym się w sieciach społecznościowych. Wzywa do weryfikacji źródeł. Wezwał również żołnierzy do obrony ojczyzny. Wezwał również do niepoddawaniu się panice. Zełeński poinformował również, że odbył rozmowy z szeregiem liderów państw m.in. USA, Niemiec, Polski czy Litwy. Wezwał do zbudowania antyrosyjskiej koalicji.

7:50

Rosyjskie wojska wkraczają na Ukrainę od strony Półwyspu Krymskiego – Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Russian armor is moving into Ukraine from Crimea, according to Ukraine border service pic.twitter.com/yV3guxqeSG — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

7:50

Rakieta manewrująca Kalibr przelatującą nad obwodem Chersońskim

Cruise missile flying over Kherson pic.twitter.com/3LDTFAejIX — Андрей (@AndreyZhukovv) February 24, 2022

7:45

Nagranie ataku rakietowego pociskami manewrującymi Kalibr na lotnisko w Iwano-Frankowsku.

VIDEO: Russian strike impacts airport in Ivano-Frankivsk in western Ukraine. – @ThomasVLinge pic.twitter.com/j8HNQMREx0 — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

7:30

Według danych Ukraińskiego sztabu generalnego, działania zbrojne rozpoczeły się o godz. 5:00 (czasu kijowskiego – 4 czasu warszawskiego) od zmasowanych nalotów rakietowych na ukraińskie obiekty takie jak lotniska, bazy wojskowe, czy ważne i strategiczne obiekty. Po atakach lotniczo-rakietowych bronią manewrującą i rakietami balistycznymi, trwa obecnie zmasowany ostrzał pozycji ukraińskich na całej długości granicy tak z Białorusią jak i Rosją. W niektórych punktach granicy doszło do jej przekroczenia przez kolumny wojsk rosyjskich. Według informacji strony ukraińskiej, dotychczasowe działania Rosji spowodowało kilkaset ofiar po stronie służb i ukraińskiego wojska. Sami Ukraińcy donoszą o zestrzeleniu co najmniej pięciu rosyjskich maszyn powietrznych – 4 samolotów i śmigłowca.

❗❗❗Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок рф.

Слідкуйте за оновленнями.https://t.co/FJDlK15Do5 pic.twitter.com/B1mvnJAziI — ЗСУ (@ArmedForcesUkr) February 24, 2022

7.15

Z całej Ukrainy spływają informacje o walkach. W sieci pojawił się film z widokiem na wybuchy pod Charkowem.

6.30

Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO. — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 24, 2022

Polska uruchomiła artykuł czwarty NATO. Oznacza konsultacje sojuszników w razie zagrożenia integralności terytorialnej któregokolwiek z nich. Rada Transatlantycka spotka się o godz. 8.30 czasu polskiego.

6.15

Cena ropy Brent w kontraktach intraday na giełdzie londyńskiej ICE przebiła 101 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 2014 roku.

6.05

Trwają ataki na duże miasta. Ropa Brent w kontraktach intraday kosztuje już ponad 101 dolarów.

6.00

Oficjele NATO przekazali agencji Reuters, że w ich przekonaniu ruszyła inwazja Rosji na Ukrainę. W mediach pojawiają się informację o operacji rosyjskich sił specjalnych na lotnisku w Kijowie, atakach lotniczych i rakietowych w całym kraju. Putin grozi każdemu podmiotowi, który będzie się angażował w wojnę na Ukrainie konsekwencjami nieznanymi w historii.

Opracowali Wojciech Jakóbik, Jędrzej Stachura i Mariusz Marszałkowski