Rudyszyn: Ciepłownictwo polskie potrzebuje terapii szokowej

Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja

Jak prezentuje się rynek energii cieplnej w Polsce i co należy z nim zrobić już teraz? – pisze Piotr Rudyszyn, ekspert Instytutu Jagiellońskiego.

Stan ciepłownictwa polskiego

Polska należy do czołówki europejskiej pod względem udziału ciepłownictwa systemowego w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło. Ciepło systemowe, czyli wyprodukowane w zawodowych ciepłowniach i elektrociepłowniach obciążone jest mniejszą emisją zanieczyszczeń niż w indywidualnych kotłowniach. Ciepłownie posiadają filtry oraz cechują się niższym kosztem wytworzenia ciepła. Dodatkowo zużywają paliwo wysokiej jakości i z pewnego źródła. I to chyba jedyna dobra informacja o tej branży. Ciepłownie sprzedają coraz mniej ciepła ze względu na termomodernizację, odłączenia od sieci spowodowane możliwością tańszego ogrzewania z pomp ciepła połączonych z fotowoltaiką lub co gorsze węglem gorszej jakości. Prawie wszystkie nie spełniają żadnych norm środowiskowych. Średnia emisja CO2 wynosi 890 gCO2/KWh podczas kiedy w Czechach, Słowacji czy w Niemczech wartość ta wynosi około 300. Rentowność branży jest zerowa lub ciepłownie przynoszą straty. Zarządy nie mają pieniędzy, a prezesi są świetnymi inżynierami, ale mają pomysłu na zmianę tego stanu rzeczy. Ceny są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, archaiczne przepisy nakazują zakup węgla jednorazowo na co najmniej pół roku co dodatkowo pociąga koszty finansowe czyli odsetki od kredytu oraz prowizje bankowe. Sieci często wymagają remontów, a zatrudnienie jest bardzo wysokie. Co dodatkowo niepokoi to brak nowych pracowników chcących pracować w ciepłowni w systemie zmianowym i w trudnych warunkach. Brak też kierunków zawodowych w szkołach średnich. Samorządy swoje przedsiębiorstwa ciepłownicze traktują jak synekury, a władze gmin często nie zdają sobie sprawy z dramatycznej sytuacji swoich ciepłowni.

W mojej ocenie jest to konsekwencją regulacji i protekcji państwa na tym rynku i utrzymywania monopolu wynikającego z połączenia sieci ciepłowniczych i źródeł wytwórczych. Brak konkurencji miał ułatwić inwestycje w modernizację i rozwój, a spowodował zacofanie i nieefektywne zarządzanie. Przez trzydzieści lat prawie nikt nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć co robią w tej dziedzinie nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy czy Niemcy wschodni, którzy maja podobna strukturę uciepłowienia jak Polska i te same problemy rozwiązali oraz mają niższe ceny ciepła, i w pełni zmodernizowane ciepłownie. Tylko jedno miasto w Polsce ma nową ciepłownię spełniającą normy emisji z 2030 roku i ciepło tańsze niż średnia cena w województwie.

Co się stanie w najbliższym czasie?

Żeby poznać sytuacje prawną należy ciepłownie podzielić na cztery grupy. Pierwsza do 20MW, druga do 50 MW, trzecia do 200 i czwarta to wszystkie większe. W pierwszej grupie sytuacja jest dość dobra z uwagi na mniejsze wymagania dotyczące emisji CO2 oraz zanieczyszczeń, ale tych ciepłowni jest najmniej.

Druga grupa ma dodatkowy czynnik wpływający na cenę w postaci uprawnień co emisji CO2, ale mają jeszcze czas na modernizację do 2027 roku. Jeśli ekspresowo wybudują nowe ciepłownie, czyli w dwa lata zaprojektują i znajdą finansowanie i w dwa lata zaprojektują to mają jeszcze trzy lata na podjęcie decyzji co dalej, przetargi i odpowiednie uchwały. Dotyczy to kilkudziesięciu ciepłowni w kraju.

Trzecia grupa do ponad dwieście ciepłowni czyli większość. Tu jak w pigułce widać wszystkie problemy. Większość tych ciepłowni to dawno wyeksploatowane kotły wodne z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Co prawda większość to zmodernizowane jednostki, pomalowane i obłożone panelami i kolorowymi blachami, ale to „syreny 105L” z nawigacją, lampami LEC i katalizatorem, a nie urządzenia mogące pracować w dwudziestym pierwszym wieku. Większość tych jednostek znalazła się na tak zwanej liście derogacyjnej i mogą pracować warunkowo do końca 2022 roku. Czasu nie ma już na nic, a brak zmian wiąże się olbrzymimi karami, które będą miały wpływ na ceny ciepła, dodatkowo inwestycje wymagają środków finansowych, których spłata też odbije się na cenie, rosną koszty pracy, surowca i emisji CO2. Przy programach wspierających OZE i pompy ciepła, termomodernizację, koszt ogrzania domu będzie coraz niższy. Klienci raczej nie będą skłonni dopłacić do „Ideologii” ciepła systemowego. Osiedla bloków i spółdzielnie mieszkaniowe policzą, że małe źródła ciepła mogą być tańsze.

Brak rozwiązań technologicznych, szybkich inwestycji i może spowodować upadek tej branży. Czwarta grupa w zasadzie ma te same problemy do trzecia z tą różnicą, że częściej są to jednostki powiązane z przemysłem i dużymi miastami, ale problemy są takie same lub większe. Konieczne jest znalezienie rozwiązania na 15-25 lat. Po tym czasie wytworzenie energii z OZE, magazynowanie i technologie pomp ciepła, a być może wodór będą tak tanie, że pomoc państwa będzie zbyteczna. Możliwe, że ciepło będzie taki towarem jak dzisiaj internet czy za kilka lat energia elektryczna. Niestety nie toczy się na ten temat żadna dyskusja.

Co chcą zrobić prezesi spółek?

Przez trzydzieści lat nic przełomowego się nie działo, a teraz nikt nie wie jak rozwiązać ten problem. Kilka ciepłowni zmniejszyło moc znamionową i teraz ma mniej niż 50 MWt. Dzięki temu ma czas do 2027 roku. Zmiany te wiązały się z inwestycjami w modernizacje kotłów lub ich przebudowę. Te kilkanaście milionów pozwoliło na odwleczenie o cztery lata czasu na całkowitą zmianę. Jakieś dwa, trzy miliony kredytu rocznie za kupienie sobie czasu.

Inni liczą na wprowadzenie pomocy państwa dla kogeneracji. Pomoc ta pewnie wkrótce nadejdzie, ale czy w każdym powiatowym mieści konieczne jest produkowanie prądu razem z ciepłem? Co prawda na papierze zmniejsza się emisja zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii, ale koszt kotłów parowych jest około dwukrotnie wyższy od kotłów wodnych służących jedynie do przygotowania ciepłej wody do ogrzewania. Do tego należy jeszcze doliczyć koszt turbin i przyłącza energetycznego. Tak wyprodukowany prąd jest droższy niż ceny rynkowe, nie wspominając już o tym z wiatru czy fotowoltaiki. Dodatkowo produkcja możliwa jest tylko w sezonie grzewczym. Jednak nawet kogeneracja nie może opierać się o węgiel kamienny. Wynika to z przepisów zabraniających budowę nowych ciepłowni i elektrociepłowni które emitują ponad 550 gCO2/kWh. Jak wiadomo węgiel nie pozwala na mniej niż 800 g. Pozostaje dużo droższy gaz lub biomasa. Problem z biomasą, to przede wszystkim jakość i niestabilna cena. Są oczywiście pomysły na spalanie odpadów komunalnych czyli po prostu śmieci lub nowych paliw, których jeszcze nie przebadano i nie sprawdzono. Żeby ten pomysł mógł w ogóle zadziałać konieczne jest nie tylko finansowanie, ale też dotacja unijna lub pomoc państwa w postaci gwarantowanych cen aukcyjnych na prąd, pomoc dla rynku mocy i pewnie jeszcze gwarancje odkupu i tak dalej.

Podsumowując najpopularniejszym pomysłem na zmiany jest budowa jednostek kogeneracyjnych na drogi gaz z Rosji lub trudną do oszacowania biomasę, za pieniądze z dotacji których jeszcze nie ogłoszono i pod warunkiem gwarancji dopłaty do prądu i ciepła. Biorąc pod uwagę, że mamy ponad dwieście ciepłowni, które mają takie plany potrzebne jest jakieś 20 miliardów złotych na inwestycje, i po około 10 miliardów rocznie przez 25 lat na dopłaty do ciepła i prądu z tych instalacji, po to aby ceny ciepła utrzymać na poziomie na akceptowalnym przez klientów poziomie. Wszystko to musi zadziać się do końca 2022 roku.

Co należy zrobić?

Gdybym wiedział co należy zrobić, byłbym pewnie wiceministrem klimatu odpowiedzialnym za ciepłownictwo i energię cieplną, którego jak najszybciej trzeba powołać. Ponieważ nie będę tym ministrem, mogę tylko powiedzieć co bym zrobił, gdybym nim był.

Należy uwolnić ceny energii. Ciepłownie nie mają przekonywać URE, że nie zarabiają za dużo, tylko zastanawiać się jak konkurować na rynku. Należy także publikować referencyjne koszty uzyskania ciepła z poszczególnych technologii co kwartał dla lepszej informacji klientów i rynku. URE powinno udostępnić informację o cenach ciepła i przesyłu we wszystkich przedsiębiorstwach ( w sposób czytelny dla konsumenta).

Rozdzielić rynki ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pozwoli to na rozwój OZE, a zwłaszcza geotermii i ciepła solarnego. To z kolei wzmocni krajowych inwestorów i przemysł.

Oddzielić sieci od źródeł i dać pierwszeństwo tańszemu źródłu ciepła na 25 lat. Operator sieci podpisywałby umowę na zakup ciepła jak na rynku energii elektrycznej, ale z trzyletnim wyprzedzeniem.

Utworzyć instrumenty finansowania modernizacji sieci w postaci leasingu zwrotnego

Zwolnić z pozwolenia na budowę inwestycje polegające na modernizacji lub przebudowie istniejących ciepłowni i inwestycji na tej samej lub sąsiedniej działce, a dla nowych wprowadzić jedno wspólne postępowanie administracyjne. DO projektu trzeba będzie dołączyć raport odziaływania na środowisko oraz oświadczenie o zgodności inwestycji z MPZP, a w przypadku braku MPZP gmina będzie się mogła wypowiedzieć na etapie pozwolenia na budowę. Stroną postępowania administracyjnego niech będzie starostwo powiatowe, a organem uzgadniającym gmina, RDOŚ i SANEPID. Czas na wydanie pozwolenia nie może przekroczyć 30 dni.

Ustawowo zabezpieczyć obie strony umowy na zakup energii cieplnej PPA i publikować jej wyniki.

Utworzyć Krajowy zespół do przygotowania projektów w technologii wykorzystania OZE, paliw pochodzenia biomasowego i uszlachetnionych paliw węglowych i przeróbki odpadów. Zespół byłby odpowiedzialny za zaprojektowanie techniczne i finansowe oraz pozyskanie inwestora oraz środków na realizację przedsięwzięcia. Zebrać oferty rynkowe z kraju i z zagranicy. Zaprosić wykonawców.

Rozważenie udziału rozdrobnionego akcjonariatu, „prosumentów” na rynku ciepła.

Stworzenie instrumentów finansowych w tym giełdowych dla dużych podmiotów finansowych na rynku ciepła.

Dać szansę każdemu przedsiębiorstwu cieplnemu do przystąpienia do programu

Dostosować istniejące programy wsparcia do niniejszego programu. Pieniądze na dopłaty do inwestycji przekierować na dofinansowanie oprocentowania pożyczek inwestycyjnych oraz gwarancje dla wykonawców i inwestorów.

No i trzeba zdążyć do końca 2022 roku. To jest jeszcze możliwe. Te zmiany są równie ważne jak walka z inflacją w 1989 roku. Niestety tak samo wtedy, jak i dzisiaj, potrzebna jest terapia szokowa i zdecydowane działania. Niestety tak samo wtedy, jak i dzisiaj, nie ma innego wyjścia.